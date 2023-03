Un guapo con tablas

Desde pequeño siempre ha estado vinculado al mundo de la moda, desfilando junto a amigos, para tiendas de ropa en Palma. Toni Company (Palma 1996) se prepara para participar en el certamen nacional de belleza Mister International Spain 2023, en representación de la belleza masculina del archipiélago balear. Un evento que reunirá en Tenerife a aspirantes de cincuenta provincias españolas. Desde hace dos años, Toni Company trabaja como agente inmobiliario de la conocida inmobiliaria Engel & Völkers, donde ha sido reconocido como Mejor agente de la empresa en números de transacciones.

Hombre emprendedor, estudió Dirección Hotelera Internacional y realizó un máster de Revenue Managment. Persona trabajadora, curiosa y atrevida, Toni es apasionado y ambicioso. Tuvo su propio negocio de pipas de agua, que contó con gran éxito, pero la pandemia lo cambió todo. «Tenia un local que funcionaba muy bien, hasta que llegó la pandemia y fue una de las primeras prohibiciones a causa de la COVID, así que lo cerré». Considerado uno de los hombres más guapos del archipiélago balear, Toni Company confiesa que «es verdad que surgen más pretendientas pero a día de hoy estoy bien emparejado».

Plataforma hacia la fama

Fue la propia organización quien le animó a presentarse, algo que él rechazó en un principio, pero un año más tarde se decidió. «Pienso que es una buena plataforma y por otro lado me hace ilusión representar a las Islas en un evento nacional como este». En ese sentido añade «conozco la experiencia de un compañero que estuvo el año pasado en el certamen y bueno, voy con la ilusión de ganar, pero también de pasarlo bien, y hacer nuevos amigos». Ante una posible victoria, Toni señala que «me gustaría aprovechar mi imagen para dar visibilidad a personas con enfermedades poco comunes y colaborar en la investigación».

Respecto al momento que viven los concursos de belleza, Toni considera que «se están haciendo las cosas bien y se están retomando los buenos momentos. De hecho me remito a los resultados, sobre todo al ver que muchos de los participantes, ganen o no, se hacen un hueco en el mundo de la pasarela y la televisión».

Su atractivo, desparpajo y buena presencia encaja con el perfil de actor, comentario que le han hecho en más de una ocasión, y por eso «no descarto que si me surge alguna oportunidad para participar en series de televisión, o quién sabe si en una película, lanzarme al mundo de la interpretación. Estoy abierto a nuevas opciones y propuestas».

El deporte, montar a caballo y viajar son algunas de sus pasiones en la vida.

Hombre deportista, a sus 27 años destaca su pasión por la equitación. «Me viene de familia ya que tenemos una pequeña yeguada. También en invierno me gusta ir a esquiar. Y bueno, acudo al gimnasio para mantenerme en forma ya que desde siempre he hecho deporte y he jugado a fútbol». Con el objetivo puesto en el certamen nacional, Toni se prepara «con un entrenador personal y además de ponerme en forma, mantengo de manera estricta una dieta que quizás sea lo más duro de llevar, pero soy una persona disciplinada y sé que con la constancia y esfuerzo todo tiene su recompensa».

En su tiempo libre, además de salir con amigos le gusta viajar. «Me apasiona viajar. De hecho me propongo hacer uno o dos viajes al año a algún destino lejano y exótico, con mi chica o con amigos». Su objetivo en la vida, es tan simple como difícil: «Ser feliz. Es lo que más valoro en la vida. Poder disfrutar de la libertad, de mi espacio, de la familia y de mi pareja».