Dona Mape canta ‘ELLA’ a favor de la aceptación de las trans l Noche de estreno

Este miércoles es el Día Internacional de la mujer. Por eso, este lunes nos reunimos con tres de ellas: Ivón y Blanca, que son pareja trans, y María Perea, cantante, conocida artísticamente como Dona Mape. Y lo hicimos, entre otras cosas, para recordar que la mujer trans es también mujer, y para que Dona Mape nos hablara de ELLA, que es el título de la canción, inspirada en Ivón.

María es una cantautora de rap, nacida en el Coll d’en Rabassa, quién, ya desde pequeña, marcó su propia personalidad en el colegio cuando abreviaba su apellido con una simple P. «El motivo de esta curiosa rebeldía fue para no sentirme identificada con el apellido de un padre inexistente. De ahí, nació Mape, un mote que utilizaría en el futuro, o sea desde que empecé a cantar hasta hoy, al que antepuse la palabra Dona, como seña de identidad».

Pese a su juventud, Dona Mape ya lleva hechas muchas cosas en el mundillo musical, entre otras, durante años formar parte del movimiento del hip hop isleño, a lo que hay que añadir dos discos y diversas colaboraciones musicales, más un proyecto musical titulado ELLA, que presentará próximamente, y que no dejará indiferente a quien lo escuche.



Despojarse de los tabúes

«Es una canción con un mensaje claro de igualdad, respeto, lucha, dolor y esperanza –nos adelanta lo que significa ELLA–. Un tema cuya columna vertebral que lo sostiene es de carne y hueso, y con nombre propio: Ivón y Blanca, dos mujeres trans, amigas mías, muy implicadas en el reconocimiento de las igualdades sociales. Su historia de superación y coraje sirve de referencia e inspiración para sacar adelante una letra potente y entusiasta –y preciosa, diríamos nosotros, tras haberla escuchado– envuelta en el recurso de la metáfora y la magia del sonido boombap».

A ello añadamos que la mezcla y ritmo van a cargo de Tonezzonebeats, que la portada ha sido ilustrada por Artcarri, mientras que el videoclip, que es de esos que dejan huella, es de Marbisvisual.

«El objetivo de este tema –sigue explicándonos Dona Mape– es despojarse de los tabúes y conseguir que, a través de la música, la sociedad tome consciencia de la importancia que tiene la normalización de la transexualidad, ya que aún queda camino que recorrer para llegar a una auténtica aceptación. Y –apostilla– como la música es parecida a un intruso que se cuela en cada hogar y en cada mente, cualquier oyente que escuche ELLA se podrá sentir identificado con las emociones que emana su letra, con lo cual podrán ponerse en el lugar de estas personas y entenderlas».

«No somos su competencia»

Por su parte, tanto Ivón como su pareja, Blanca, que han seguido con mucha atención lo que ha dicho María, piden a la ciudadanía en general, y a las mujeres en particular, «que a las trans nos vean como mujeres, que no somos, como creen algunas, su competencia –señala Ivón–, y que, además, piensen que no es cierto lo que también dicen algunas, que por muchas cirugías que nos hagamos nunca seremos como ellas, ya que no es así, puesto que somos y nos sentimos mujeres, y como tal queremos ser consideradas».

Pasó con nota

Este lunes, en el A tres bandas, la actriz Beatriz Barón, presentó su primer corto, Alsamt, canto a la cultura en contra de lo superficial, lo cual abunda mucho en estos tiempos, donde lo importante es estar, que le vean en lo superfluo, y salir corriendo a nada que aparezca algo que tenga que ver con aquella, como, por ejemplo, la lectura.

Muchos actores y amigos acudieron a la presentación para arropar a Bea.

El corto, como bien indica su nombre, no dura más allá de cuatro minutos, que son más que suficientes para denunciar lo que pretende Beatriz, que se inspira en una idea que le ha dado Toni de la Mata, y que ella plasma muy bien en la pantalla. Por ello, ¡felicidades!, amiga. Por ser la primera vez, pasas la prueba con nota.

«El cortometraje Alsamt, nos dice Beatriz, no será exhibido en ninguna sala comercial, sino lo que pretende, de la mano del Ministerio de Cultura de este país, ser exhibo, en diversos festivales». Por otro lado, comenta que «si se diera el caso que fuera a tres, sería candidato a los Goyas, o bien, si lo premiaran en uno de ellos» pues… ¿Y por qué no? Pues como corto es excelente, y en lo referente al mensaje, lo da, ¡y de qué modo! Porque se puede decir más alto, pero no tan claro. Por ello, ¡felicidades, Bea!