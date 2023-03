Mallorca deslumbra en ‘The Climb’, la serie con Jason Momoa y Chris Sharma

El legendario escalador Chris Sharma y la superestrella de Juego de Tronos, Jason Momoa, son visitantes habituales de Mallorca, donde nada les gusta más a estos dos grandes amigos que practicar psicobloc, una modalidad en la que los escaladores emprenden vías muy altas y difíciles en acantilados sobre aguas abiertas sin cuerdas para protegerlos de lesiones si se caen. El año pasado, decidieron crear y copresentar una nueva serie llamada The Climb para HBO Max, y la agotadora competición de escalada comenzó y finalizó en Mallorca. ¿Por qué? Porque Mallorca está considerada como uno de los mejores lugares del mundo para practicar psicobloc.

La serie, estrenada el 12 de enero en EEUU, muestra increíbles imágenes de la Isla. «The Climb es una aventura visualmente deslumbrante y que cambia la vida, representa los cimientos de la escalada en roca y la exploración del espíritu humano. En esta competición que abarca todo, los escaladores aficionados se han sometido a una serie rigurosa de desafíos físicos y mentales, utilizando algunos de los ascensos más intimidantes del planeta para coronar al mejor escalador aficionado del mundo», dijo Chris Sharma.

Arranque y final en Mallorca

La serie, rodada el año pasado, comenzó con diez escaladores, siendo eliminado un escalador en cada episodio hasta quedar los tres últimos en pie en la final, para afrontar los retos de psicobloc de Mallorca. Con la ayuda de la campeona de escalada y competidora de American Ninja Warrior Meagan Martin, los tres finalistas escalaron la Cueva del Diablo, que se encuentra no lejos de Porto Cristo. Otras ubicaciones de Mallorca incluyeron Es Pontàs en la costa de Santanyí, y se realizaron muchas escaladas y filmaciones desde su base principal en el Port de Sóller. Lo que estaba en juego era un gran premio de 100.000 dólares y un patrocinio de PrAna de un año de duración por valor de otros cien mil, y el ganador fue Cat Runner, de 24 años, de Louisville, Kentucky, quien afirma que todavía está aceptando lo que logró, porque Cat ha tenido que superar una serie de grandes desafíos antes de alcanzar este hito en su vida.

Una de las pruebas superadas con éxito por Cat Runner, vencedor de ‘The Climb’.

Aparte de haberse iniciado en la escalada hace apenas seis años, nunca había escalado sin cuerdas en aguas abiertas hasta que llegó a Mallorca. También se declaró hombre transgénero cuando era un adolescente y pasó por la transición a los 16 años, por lo que su logro en The Climb significa mucho para Cat en muchos aspectos. «Ha sido algo para toda la vida, nada se puede comparar a esto. Ganar me ha dado mucha fluidez en lo que puedo hacer desde aquí, esto me ha cambiado la vida».

«Me encanta escalar y ahora, con el apoyo de PrAna y el dinero del premio, puedo salir a escalar. Y sé que esto también cambiará la vida de otros porque hay una comunidad trans que habrá visto esto y puede que les dé el empujón que necesitan para perseguir lo que quieren: el cielo es el límite», afirma Cat. Según Chris Sharma, «el camino de un escalador nunca termina mientras continuamos explorando nuevos lugares en esta roca que llamamos Tierra; el potencial es ilimitado porque nuestra determinación es infinita a la hora de levantarnos para escalar».

Y Cat hizo precisamente eso. Enfrentó una competición muy dura contra escaladores de varias edades con mucha más experiencia de EEUU, Brasil, Inglaterra y Escocia. «No era solo toda Mallorca, nos pusieron también a prueba en otras formas de escalada en algunos de los lugares más peligrosos y exigentes del mundo en Catalunya y Jordania. Había oído hablar de Mallorca, es la meca del psicobloc, y eso se debe principalmente a Chris, pero nunca había estado allí y no veo la hora de volver».

Mallorca deslumbra en la serie ‘The Climb’, estrenada en HBO con las estrellas Jason Momoa y Chris Sharma.

Durante el rodaje «no tuvimos demasiado tiempo de inactividad para poder explorar la Isla, pero conocí lo suficiente como para querer regresar, no solo para escalar nuevamente, sino también para ver más de la hermosa isla. Sé que ahora hay un gran revuelo en torno a Mallorca en la comunidad de escaladores de EEUU. Sí, se han estado dirigiendo a la Isla durante años, pero creo que va a haber una ‘fiebre del oro’ tras el estreno de The Climb. La isla se ve increíble en la serie», afirma Cat.

Sobre The Climb y su experiencia en Mallorca señaló Jason Momoa que «ha sido un sueño hecho realidad crear un espectáculo con uno de mis ídolos, mi buen amigo y el legendario escalador Chris Sharma, en Mallorca y algunas de las escaladas más exigentes del mundo». Y añade: «Sharma es una bestia y como hemos crecido juntos, ahora nos encanta reunir a nuestras familias en la Isla mientras disfrutamos y compartimos con ellos nuestra pasión por escalar».