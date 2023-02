La lluvia frena la fiesta

A mal tiempo buena cara, reza el refrán y así lo hacían algunos artesanos y pequeños empresarios que ayer, bajo la lluvia y las gélidas temperaturas, se mantenían al frente de sus puestos del Mercat del Dia de les Illes Balears. Tras un fantástico fin de semana de ventas y visitantes, el mal tiempo dio un giro a las cajas registradoras. «Tan sólo hemos hecho 15 euros y mi vecina ni se ha estrenado», comentaba Catalina, quien lleva cuatro años acudiendo al Mercat con sus productos de conservas.

Pocos turistas, y la mayoría de paso, se acercaban a algún puesto para mirar o comprar. «Hoy, la gente ni quiere probar las degustaciones. Es un día perdido», lamentó Liz Carranza, al frente del puesto de embutidos de la Garrotxa, de Girona. «Hace siete años que venimos y se nota mucho en las ventas el día que hace sol y buena temperatura, no como ahora, que nada tiene que ver con el sábado y domingo».

Sheila Gordo llega desde Alaior (Menorca) con sus confecciones de ropa, complementos y accesorios. «Es el segundo año que vengo y no me puedo quejar. El año pasado me fue muy bien». Sheila era subdirectora de hotel y en la pandemia dio un giro profesional a su vida y se montó como autónoma. En Palma le acompaña su pareja, Óscar: «Tengo unos días de vacaciones y aprovecho para estar con ella».

Recuperar ventas

Un comunicado del Govern anunciaba este lunes, a las 10.30 horas, que «por decisión del Govern, el Mercat y las actividades del Dia de les Balears de Palma siguen con total normalidad, por lo tanto les informamos de la obligación de abrir los puestos». Cuatro horas después, un nuevo comunicado indicaba que «queda a criterio del participante permanecer abierto o cerrado». Maite Cerdá lleva nueve años acudiendo a este Mercat con su puesto de Mayte Costura y Bordados. Para combatir el frío, nos cuenta, «llevo doble capa de ropa y unas botas calientes».

Miguel Ángel Martínez y su mujer, Esmeralda Martínez, llevan el puesto de salsas picantes artesanas. «Hoy, con la lluvia y el frío, hemos hecho cero euros de caja. Esperemos que el miércoles, que se espera haga sol, sea un buen día para las ventas, como este pasado fin de semana».