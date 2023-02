Desde hace dos semanas la pastelería-panadería Maison Legrix, de Palma, registra largas colas de clientes ante su puerta, a la caza de su producto estrella, el Palma Roll. Se elaboran un total de ochenta unidades diarias y en tan sólo 15 minutos ‘vuelan’. Paul Legrix y su esposa, Flor, propietarios de Maison Legrix, han tenido que poner dos horarios, a las 11.00 y a las 17.00 horas, para adquirir el preciado croissant redondo, popularizado en EEUU como New York Roll, y limitando a dos unidades la compra por cliente.

«Desde hace dos semanas nos ha cambiado la vida», confiesan Paul y Flor, quienes en junio de 2021 abrieron la tienda pastelería en el Carrer de l’Argenteria 2, de Palma. «Fue nuestra hija Alice, de 16 años, quien vio en Tik Tok el New York Roll, lo que nosotros los franceses conocemos como Supreme Croissant. Nos animó a que lo elaborásemos nosotros mismos. Así que durante meses estuvimos haciendo pruebas hasta lograr el final deseado», comenta Paul, quien pertenece a la quinta generación de una familia de pasteleros en Francia.

«Mi bisabuelo tenía Maison Legrix, una pastelería de Normandía que data de 1925, y mis primos, que también viven en Palma, tienen una pastelería frente al Mercat de l’Olivar. Mi mujer y yo llegamos a la Isla, desde Albi, (sur de Francia) durante la pandemia. Ella se dedicaba al mundo de la farmacia y yo al del automóvil, pero dimos un giro a nuestra vida profesional y abrimos esta pastelería».

Los clientes aguardan pacientemente en la puerta.

El croissant redondo o New York Roll es la nueva tendencia de repostería que invade las redes sociales de Instagram y TikTok. «Al principio pensamos que vendrían jóvenes y adolescentes, pero nos ha sorprendido que vengan a comprar gente de todas las edades». «Sinceramente es una locura, nos ha desbordado la avalancha de gente pidiendo lo que nosotros llamamos el Palma Roll y ya estamos trabajando en la elaboración de más unidades al día, porque no queremos desilusionar. Hay muchos clientes que entran preguntando y no podemos ofrecerlos. Tampoco aceptamos reservas. Vienen de toda la Isla e incluso se han acercado profesionales de la repostería, foodtrucks y de eventos para aprender el secreto de su elaboración, pero al ver lo complicado que es el proceso han decidido abandonar o comprarlos», comenta Paul.

Cada unidad cuesta 6,50 euros y se tarda dos días en prepararlo. Rellenos de vainilla, chocolate, frambuesa o caramelo salado y cubiertos con diferentes toppings, los Palma Roll arrasan. «A estos cuatro sabores queremos añadir dos más, uno de pistacho y otro de limón, pero además estamos trabajando en uno secreto. Lo que tenemos claro es que los ingredientes sean de la mayor calidad y producto local, como el caso del limón». El Supreme Croissant, New York Roll o Palma Roll no es una moda, ha venido para quedarse en la repostería.