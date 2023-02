Para añadir más leña al fuego sobre las los objetos no identificados que sobrevolaban Norteamérica estas últimas semanas, que siguen siendo motivo de discusión y múltiples teorías, un tiktoker ha presentador una delirante teoría, con fecha incluida, sobre la invasión extraterrestre a la Tierra. Eno Alaric, un usuario que asegura ser un ‘viajero del tiempo’ que proviene del año 2671 y que realiza regularmente premoniciones de eventos que aún no han sucedido, ha asegurado en su canal en la red social que esta primavera los alienígenas invadirán la Tierra.

En el vídeo publicado en TikTok, afirma que la invasión ocurrirá en solo dos meses, más concretamente el 23 de marzo, y que solo un puñado de personas sobrevivirán gracias a otro extraterrestre conocido como 'el Campeón'. «Una especie alienígena muy hostil viene a recuperar la Tierra, no ganaremos. Otro alienígena, cuyo mundo fue destruido por los hostiles, salvará a algunos de nosotros. El 23 de marzo de 2023, unas 8.000 personas serán llevadas a otro planeta habitable», se puede leer en el vídeo.

No obstante, no es la única premonición que ha realizado este usuario de TikTok, también advirtió que en mayo un enorme tsunami de más de 200 metros golpeará California y afectará de manera catastrófica el área de San Francisco. Las declaraciones del usuario de la red social no han tardado en hacerse virales y el vídeo ya tiene más de un millón de visitas y todo tipo de comentarios al respecto, muchos de ellos en tono de humor, mientras que otros critican sus predicciones, que hasta el momento todas han sido falsas.

«Entonces no tendré que pagar el préstamo del banco ufff de la que me salvé», «Estoy de cumple el 21 así que a celebrar que el mundo se va acabar gente», «Y yo preocupado por la deuda en el banco», han escrito algunos usuarios en la publicación.