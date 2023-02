Las manos en la lana

Durante casi tres décadas María Abando (San Sebastián 1959) fue docente en la Escola d’Art i Superior de Disseny de les Illes Balears, cuatro y medio de ellos como directora, hasta 2021. «En 2008 tenía el germen de trabajar el fieltro de la lana con la técnica húmeda, haciendo flores para poner en la solapa e incluso expuse y vendí en la feria Balearic Trends. Siempre me gustó coser y me ha interesado la moda. Pero no fue hasta 2020 cuando Eugenia y Gemma, de Llanatura, me volvieron a despertar el interés por el fieltro, así que comencé a investigar y a hacer piezas de origami».

Lámparas, cuencos, aislantes térmicos y paneles fonoabsorbentes son algunas de las piezas que crea, realizando el llamado proceso húmedo, desde esquilar la oveja hasta limpiar la lana con agua, escardarla y darle la forma deseada. «Hace años, la lana de las ovejas mallorquinas era una riqueza porque tenía salida, tanto para tejer como para hacer colchones, pero de repente su comercialización cayó en picado. Actualmente, no se saca ni para cubrir gastos y se considera un residuo animal por lo que se ha convertido en un problema». Lámparas y cuencos son algunos de los objetos que, con sus imperfecciones naturales, crean ambientes cálidos y acogedores. María utiliza lana de las ovejas de la finca familiar de su marido, en Petra. «Es un entretenimiento y siento pasión. Sólo se esquila en primavera, normalmente en mayo. La lana sucia es muy laboriosa y supone un gran esfuerzo. Comencé haciendo esferas y cuencos y ahora estoy haciendo pruebas como aislante sonoro, como si fuesen tapices o lienzos pero que amortiguan el sonido». Por otro lado, María Abando, quien no descarta organizar o dirigir algún taller si hay gente interesada, aprecia que «la utilización y promoción de la lana tiene un gran potencial como elemento referente de Mallorca en la producción de creaciones artísticas y artesanas, que actúen como recuerdo de la experiencia vivida o del viaje a la Isla para muchos turistas».