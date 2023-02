En Son Forteza quieren ver al alcalde l Día de los Enamorados l Encuentro Amilo 2023

Nos dimos una vuelta por Son Forteza, donde las cosas siguen poco más o menos igual que la semana anterior, cuando los vecinos englobados en la recién creada AAVV, presidida por Manuel de la Plana Salas, nos comentaron sus necesidades, entre ellas, la más importante: la instalación de un ACIRE dado el altísimo tráfico rodado que hay en la zona a todas horas del día, sin olvidar el desastroso estado de sus calles, de su aceras, etc., y de que están hartos de que a la barriada se la haya dividido en dos, Son Forteza Norte y Son Forteza Sur, y… Bueno, que por todas estas cuestiones, invitan al alcalde de Palma, Hila, a que visite el barrio como está haciendo con otros, con el fin de que conozca, in situ, y en voz de sus vecinos, sus necesidades. Y quieren que vaya el alcalde, primero, porque es el alcalde, y segundo, porque es candidato a la alcaldía en las elecciones que se celebrarán en primavera. De hecho, ya han pasado dos partidos por allí, el último el PP, y lo hizo con el candidato a la alcaldía, como también vendrá esta semana, este martes, martes, Bauzà, candidato a la alcaldía por Coaliciò per Palma –quien, por cierto, hará que miembros de la asociación participen en el pleno de Cort del próximo 23F –, y en días próximos los candidatos por Vox y Més.

Tal vez por eso, el día en que publicamos el reportaje –el martes pasado–, el presidente de la AAVV recibió la llamada del regidor del Distrito de Llevant, Daniel Oliveira de Souza, ofreciéndose por si necesitaban algo –esta persona, dicho sea de paso, y eso que es vecino de Son Forteza, pues vive en s’Hostalets, jamás había sido vista por allí, ni como regidor, ni a título personal–, aquel le respondió que querían que fuera el alcalde y candidato a la alcaldía el que visitara el barrio, y que como candidato se comprometiera a arreglar todos los problemas que tienen, incluido el del ACIRE. Lejos de rendirse, Oliveira llamó de nuevo, ahora por la tarde, al presidente de la AAVV anunciándole que al día siguiente visitaría Son Forteza la concejal de Infraestructuras, Angélica Pastor. El presidente de la AAVV le repitió lo que le había dicho por la mañana, que los vecinos y la AAVV lo que quieren es que, al igual que ha hecho en otras barriadas, que vaya el alcalde y futuro candidato a la alcaldía, para –le repitió– que vea y se comprometa. Oliveira, impasible el ademán, llegó al día siguiente con la responsable de Infraestructuras, siendo recibidos por la presidenta de la Asociación de la Tercera Edad con la que recorrieron algunas de las calles, quedando, según se dice, en que arreglarían la de donde está instalada la Asociación. Pues eso, que la AAVV no cede. Ellos quieren que vaya el alcalde y candidato a la alcaldía de Palma, para que se comprometa. «Que venga él, como están viniendo los candidatos de otros partidos que se presentan en las próximas elecciones», nos dice. Pues eso, que la AAVV no está por la labor de escuchar promesas de quienes a lo mejor en la próxima legislatura no están. Exprésate Nos comenta el pintor y poeta Navarro D´Garem que estará en la fiesta de San Valentín que tendrá lugar este martes en la sede de la AAVV Es Born d’ Es Molinar, ubicada en la calle Joan Nicolau i Barceló, que ha sido organizada por la misma. La fiesta dará comienzo a las 13,30 horas con una torrada y café, a seis euros la unidad. Nermin, Navarro y Román se suman a la fiesta del Día de los Enamorados. A continuación, gran fiesta musical, con la actuación del coro de la AAVV, seguida de un recuerdo a los socios que ya no están, y a continuación, Exprésate a San Valentín, amenizada por Nermin Goenec, Pere J. Costa, Roman Hillman y Navarro D’Garem, el cual se encargará de organizar una perfomance en la que no faltarán las canciones, la poesía y la pintura, pues, según tenemos entendido, D’Garem, además de recitar –también quiere hacerlo Hillman; recitar en castellano con acento alemán– está dispuesto a pintar en directo un cuadro sobre los enamorados. Este martes, último día María del Carmen Nadal Massanet, miembro de Amilo (Asociación Española de Amiloidosis) de Mallorca, nos recuerda que todas aquellas personas afectadas por esta rara enfermedad que quieran desplazarse mañana a Madrid, para asistir al IV Encuentro Amilo, que se celebrará a partir de las 16,30 horas en el Hospital Universitario Puerta de Hierro, de Majadahonda –a las 13,30 horas se entregarán las credenciales en el transcurso de un cóctel–, que el plazo para apuntarse a dicho viaje, traslados y una noche en un hotel, todo pagado –incluso el de la persona que la acompañe– finaliza este martes, por lo que los interesados pueden inscribirse a lo largo del día, a través de pilar.nieto@shmedical.es. María del Carmen Nadal nos habla del encuentro Amilo, a celebrar en Madrid. Según Mari Carmen, la Amiloidosis reúne a unos treinta tipos de enfermedades, producidas por una proteína llamada Amiloide, que se produce en el hígado y que se esparce a través de distintos órganos a los que no les permite su funcionamiento de forma correcta, y que en Mallorca de entre estas enfermedades producidas por la citada proteína, la más extendida es la Amiloidosis hereditaria, que, además, es multiorgánica, pues son numeroso los órganos a los que afecta. Volviendo al congreso Amilo, que se celebra mañana, en él se tratarán diversos temas relacionados con estas enfermedades, entre ellos el de los fármacos que se utilizan, ensayos clínicos realizados, tipos de enfermedades que abarcan, etc. Por otra parte, la presidenta anuncia que para el próximo 28 de febrero, con motivo del Día Mundial de las Enfermedades Raras, se está preparando en Palma un encuentro de afectados por la Amiloidosis, en un lugar que se dará a conocer en breve.