A Carmen Abraham la conocimos a raíz de que superara un cáncer de mama, en un gimnasio donde estaba realizando unos ejercicios apropiados que, según nos explicó, contribuían a mejorar su estado físico. Más adelante, en otro encuentro que tuvimos con ella, apuntó la posibilidad de realizar un curso específico en cuanto a ejercicios para mujeres que hubieran superado el cáncer de mama y darles clases a fin de reforzarlas físicamente.

Un duro varapalo

Sin embargo, en un tercer encuentro, llevado a cabo ayer, pintaron bastos. «Desde hace dos o tres años –nos dijo–, del Govern percibía una paga, denominada Resoga, de unos 500 euros al mes. Me la pagaban por el cáncer de pecho triple negativo metastásico que padezco. Y digo que me la pagaban porque han dejado de hacerlo, al cobrar mi hijo una paga de 140 euros al mes por trabajar seis horas semanales, lo que a mi, con todos los problemas que tengo, además de las secuelas que me ha dejado el cáncer, por ejemplo, y que ni la espalda ni el brazo me funcionan como antes, así como los efectos secundarios del tratamiento que estoy recibiendo, se me olvidó notificar dicho ingreso. Así que me he quedado sin nada, tengo que hacer frente al alquiler, al pago de la luz, a la compra de comida, etc. Mientras tanto, y con la intención de poder salir adelante, a través de Asuntos Sociales, he pedido una ayuda de 248 euros mensuales, con los que no soluciono mis problemas domésticos, porque, ya digo, no alcanzan para cubrir los gastos básicos que tengo que afrontar cada mes… Porque encima, entre dolores y efectos secundarios que sigo padeciendo por mi mal, no puedo ponerme a trabajar como cualquier otra persona que haya sufrido un revés económico. Y como digo, necesito ayuda económica, sobre todo para pagar la luz y el agua, ayuda que les he pedido, ya bien por teléfono, ya bien por WhatsApp, pero hasta la fecha no me han contestado…. Bueno, sí, me han pedido más papeles, sin los cuales no es posible que me lleguen las ayudas para poder sobrevivir. Así que voy a tratar de reunirlos y mandárselos. No me queda otra».

Carmen Abraham, en su momento, solicitó incapacidad, «pero no me la concedieron», asegura. «También pedí una minusvalía, pero si una no está en la cama, sin poder moverse, no te la dan. Y encima, la cola de peticiones es larguísima, tardaría más de un año en que la mía pudiera ser atendida … ¿Qué puedo hacer? ¿A quién puedo recurrir? Porque como no se me reactive la Resoga que estaba cobrando, tendré que ir a vivir a casa de la señora Armengol o a casa del alcalde Hila».Y para que no haya la menor duda de que su situación está al límite, nos muestra el informe que el pasado lunes le entregó su oncóloga sobre su estado en el que deja muy claro «que no puedo hacer las actividades cotidianas del día a día».

Pues que conste.

Plantas y vallas

lEn lo que podría ser el bulevar de Son Espases, a estancias de usuarios, se le pidió al Consell de Mallorca que lo adornara con plantas. Y así lo hizo: las plantó con lo cual el lugar ganó en vistosidad. Pero, ¿qué pasó? Pues que, a las plantas, además, hay que regarlas y cuidarlas, cosa que ahí –lo de cuidarlas, y si no a la vista está– no se hace, porque vean el estado tan deplorable en que se encuentran. Por tanto, mantenimiento, cero.

S’ Hort des Rei. Un lugar precioso a pie de la muralla. ¿Desde hace cuántos años están esas vallas amarillas allí…? ¿Qué misión tienen…? ¿Forman parte del decorado…? ¿Por qué las mantienen ahí? Porque si son para evitar un peligro, que solucionen el problema, y que quiten las vallas, ¿no?

Ánimo, Manolito

lManolito de Teba, actor, asistió anteanoche a la fiesta de cumpleaños de Sedi Behvarrad. Le vimos triste, y no era para menos. «Mi madre ha fallecido recientemente. Tenía 103 años... Y ha vivido, sí, pero siempre es doloroso ver que un ser querido se va. Yo la voy a recordar siempre».

Manolito, a quien Madó Pereta invitó a salir al escenario durante su show, estaba sentado junto a Katleen Bendelack, actriz, guionista, escritora y directora de cortos, en lo que cuenta siempre con él. «Hay que animarle –nos dijo–, pues lo de su madre le ha afectado mucho».

Por cierto, Katleen se está especializando en bodas. Otro día os contaré cómo y por qué.