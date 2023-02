Magia y estilo en Carnaval

Las finalistas del certamen de belleza Miss Grand Illes Balears 2023 lucen algunas de las propuestas más solicitadas para estas fiestas de Carnaval. Una cita que comienza este fin de semana y que durante los próximos días llenará de color y diversión toda la Isla. Los colegios y grupos de comparsas que participarán en los diferentes concursos y desfiles ya tienen sus disfraces listos para comenzar a disfrutar del Carnaval, sin restricciones, tras la pandemia. «Sin embargo muchos particulares, esperan al último momento», comenta Adrián Blanco, gerente de Carnaval Center, quien destaca que «la gente está cogiendo este año con mucha ganas el Carnaval, pero siempre aguardan al último minuto».

Los personajes de Eurovisión, de videojuegos, de la industria cinematográfica de Disney y Marbel, junto a los disfraces futuristas y de princesas son los más solicitados. Pese a tener más de 15.000 referencias, Adrián Blanco no se atreve a hacer una media de coste por persona. «Hay quienes se gastan cinco euros en un complemento, o algo más para hacer su propio disfraz, a gastarse hasta 200 euros en un traje hecho a medida.

Disfraces para el recuerdo

Desaparecidos de los escaparates y almacenes están los disfraces de El juego del calamar y La casa de papel. «Tuvieron su momento, pero incluso la gente lo interpreta más para llevar en la fiesta de Halloween». Los recuerdos de Carnaval para Marina Vich, que representará la belleza balear en el certamen nacional de Miss Grand España 2023 el próximo mes, perduran a día de hoy. «De pequeña me disfrazaba de pez, Tin Tin, jardinera, medusa o algún personaje de rondalles. Incluso he participado, con mis amigas en la Rua. Es una fiesta que me encanta, aunque este año aún no sé de qué me disfrazaré», comenta mientras se prueba el traje de la princesa Jazmín.

Irene Antich, estudiante de Educación Infantil y empleada en una inmobiliaria, elige un disfraz de pirata y otro medieval. «De pequeña me he disfrazado de policía y enfermera. Este año con las amigas hemos pensado hacer una comparsa de cheerleaders». Carla Pérez, influencer y creadora de contenidos, con más de 80 mil seguidores en Tik Tok, luce un traje de diosa egipcia y otro de astronauta. «Este año aún no lo sé, pero de pequeña iba de princesita, bruja, policía y Catwoman».