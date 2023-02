«Me llamo Pipper y soy un Parson Russell Terrier. Lo que más me gusta es irme con mi humano de excursión para descubrir nuevos sitios donde correr y jugar a la pelota», se presenta a sí mismo en su página web. No es un perro cualquiera. A sus siete años de edad, ha visitado más destinos que muchos humanos de edad avanzada. La Ribeira Sacra, Cartagena, pasando por Peñíscola y, cómo no, Baleares, son solo algunos de sus muchos viajes.

Su pelaje blanco, sus distintivas orejas marrones y su peculiar chaleco rojo que siempre luce en las fotos han enamorado en internet. Pipper cuenta con más de 88.000 seguidores en Instagram, canal en el que comparte fotos de sus viajes. No se encorseta a la esfera online. Protagoniza un programa en Televisión Española, Pipper en ruta, estrenado este mismo año y que se emite cada sábado a las 18:30h en La 2. Durante los 27 minutos que dura cada entrega, Pipper y su dueño, el periodista donostiarra Pablo Muñoz Gabilondo, no solo muestran cómo viajar con mascota, sino que promueven la tenencia responsable de animales. Además, en cada episodio se tratan historias inspiradoras que hablan de solidaridad y segundas oportunidades en el campo de la protección animal, así como casos de perros extraordinarios que mejoran la vida de las personas. Televisión, redes y hasta cuenta con un libro: España con perro, 200 planes con tu mejor amigo, en el que condensan destinos y consejos para viajes nacionales en compañía de mascotas. Pipper en Mallorca Pipper y Pablo Muñoz Gabilondo se encuentra estos días visitando Mallorca. Este martes han estado en el Ayuntamiento y recorriendo el centro histórico, levantando simpatías entre los transeúntes. Pipper se hace notar. No es la primera vez que lo vemos en la Isla. Ya recalaron en 2018, antes de la pandemia, mientras trataban de visitar 50 enclaves de España, dando la vuelta al país.