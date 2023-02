Charlie Smits (Palma 1999) es un artista precoz polifacético y autodidacta que aterriza en el prestigioso certamen de Mercedes-Benz Fashion Talent, para diseñadores emergentes. Conocido por sus ilustraciones, se lanza a la pasarela con una propuesta atrevida y colorida.

¿Es su primera colección?

–Es la primera vez que confecciono desde cero. Yo siempre he dibujado y he customizado ropa. En esta ocasión creo las propias prendas y les doy ese toque personal con dibujos con pinturas de tela, tanto a mano como con impresión digital.

¿Desde cuándo diseña?

–No he estudiado diseño, soy autodidacta, pero siempre he trasteado con ropa de segunda mano, pero es verdad que la moda siempre me ha llamado la atención, pero hasta hace tres meses que empecé con la colección no se me ocurrió confeccionar, aunque yo concibo la moda como una obra de teatro.

Su primera propuesta y ya es uno de los seleccionados para el certamen Mercedes-Benz Fashion Talent...

–Sí. Opto a un premio entre los nueve que desfilamos. Mi objetivo no es ganar, sino poder desfilar, pero si ganase me iría fuera con mi colección, ya que el premio es ir a una pasarela internacional. Para mí la moda es un concepto más, como llevar el lienzo a la calle. En vez de tener un cuadro en tu casa te lo pones en tu ropa.

¿Dónde nace su inspiración?

–Pues de mi día a día, mis amigos, las cosas que vivo. Todo eso lo veo muy reflejado en mi obra. Hace años todo lo hacía a mano porque no tenía la posibilidad de comprarme un ordenador y hoy en día trabajo mucho con la tablet, lo que me facilita todo mucho más.

¿Qué le gusta más diseñar moda o dibujar?

–Creo que las dos. No hago favoritismo con nada. Pienso que todo es un canal para expresarme y quizás un día me dé por hacer una escultura, otro por ilustrar, pintar ropa o diseñar. La verdad es que cuando estoy mucho con un medio me llega a cansar y me gusta variar. Lo peor que puedo hacer como artista en encasillarme en una sola disciplina.

¿Cómo es su propuesta?

–La verdad es que es un poco loco todo lo que he hecho. Lleva por nombre Visión y se encuentra entre la delgada línea de lo que concebimos como fantasía y realidad, invitándonos a reflexionar sobre lo que percibimos como real y lo que no verá la gente. Toda la colección gira entorno a un universo bastante alienígena, de siete personajes y el público los descubrirá.

¿Cree en los extraterrestres?

–Sí. Claro que sí. Y algunos ya están en la tierra. Pero para extraterrestres yo y mis amigas.

¿Trabaja ya en una segunda colección en moda?

–No. Ahora mismo estoy ultimando todos los detalles de Visión y hasta el día de la pasarela no voy a parar de trabajar en ella. Estoy durmiendo poco. Soy muy exigente conmigo mismo y no quiero forzar lo que hago, por eso ahora me centro en esta colección, y no pienso en otra.

¿Dónde está su meta profesional y en la vida?

–Creo que ya lo he conseguido, que es vivir de lo que hago, y mi objetivo es poder seguir viviendo de ello. Así que disfruto del momento.