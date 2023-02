Hablar sobre ser adicto al mundo digital puede generar distintas opiniones e incluso debate al ser un problema que pasa muchas veces desapercibido. Los jóvenes se sienten más identificados y tienen más conocimientos sobre esta situación, mientras que, los más mayores se muestran más reacios sobre su uso. Por ese motivo, para conocer mejor la idea sobre este tema Ultima Hora ha salido para preguntar a los ciudadanos a pie de calle su postura acerca de si están enganchados o no a internet y estas han sido sus respuestas.

Iria López reconoce que usa bastante las redes sociales sobre todo Instagram, aplicación con la que se pasa dos o tres horas al día. La joven decidió desconectarse de las redes cuando lo dejó con su expareja, pero finalmente volvió. «Durante el tiempo que no estuve conectada no me enteraba de lo que ocurría en el mundo y entonces regresé», ha comentado. También ha explicado que muchos de sus amigos en vez de estar enganchados les ocurre todo lo contrario y «hay algunos que han estado cinco años sin». Por su parte, María Trías ha expresado que cuando está aburrida coge el móvil y se conecta a Instagram y a TikTok, que es la aplicación que la tiene más enganchada, ya que sale un vídeo detrás del otro. «Hay días en los que no miro tanto internet, pero nunca he decidido dar el paso y no volver a conectarme», ha afirmado

Las personas de edad más avanzada como Juan Carlos Rodríguez también tienen su punto de vista. Este ciudadano solo tiene en su móvil el WhatsApp porque se lo descargó su hija. «Siempre he mirado las noticias por la televisión o en el periódico y no pienso cambiarlo», ha señalado. Considera que para lo único que sirve internet es «para hacerte perder el tiempo» y que él prefiere disfrutar de dar un paseo antes de estar enganchado a una pantalla.

Otra joven que ha querido dar su opinión sobre este tema ha sido Ana Sánchez. «Creo que usar de forma habitual las aplicaciones es una adicción, ya que al final se acaba convirtiendo en una forma de entretenimiento. Antes recurríamos para esto a la televisión y ahora lo que hacemos es ponerla de fondo mientras miramos internet», ha indicado. Facebook e Instagram es lo que más consulta y donde se pasa dos horas al día. A la pregunta de si podría estar unos días sin conexión a la red ha asegurado que lo echaría de menos, sobre todo los ‘memes’ y la noticias, pero que «sobreviviría» y buscaría otras formas de ocio. Ana Sánchez cree que el problema es que nos «hemos acostumbrado a hablar con amigos por grupos y si no pudiera se me haría raro».