Historias que inspiran

Noemí García (Badalona, 1975) es la autora de Lita, la perrita marinera, un libro inspirado en su perrita ‘Lita’ a quien encontró abandonada en un polígono de Palma, y basado en su experiencia profesional en el mar, ya que durante años Noemí trabajó en el yate Trinidad III, propiedad del marqués de Mondéjar, y en el barco de la compañía Baleària Federico García Lorca. Durante el confinamiento, y en plena pandemia, Noemí García desarrolló su otra pasión, la escritura, que heredó de su madre a quien quiere rendir este pequeño homenaje. Actualmente es administrativa, pero trabajó hace unos años como marinera, surcando las aguas de Balears, de ahí su experiencia a la hora de escribir este libro, visto desde los ojos de una perrita intrépida. «Cuando salíamos a caminar por el Passeig Marítim, en un gran velero antiguo había una perrita ladrando a todos los que pasábamos por delante, pero al ver a mi perrita bajaba del velero por la pasarela para saludarla. Aquello me inspiró en la historia». Un libro infantil que trata de una perrita adoptada en un refugio por una familia que vive y trabaja en un velero antiguo de madera, que es alquilado para realizar excursiones por las Islas. ‘Lita’ vivirá muchas aventuras a bordo.

Una vida en barco

De niña, Noemí, que vivía con su familia en Badalona, viajó mucho en barco ya que «mis padres se separaron y mi padre se vino a vivir a Palma, por lo que mi hermana y yo viajábamos con frecuencia en barco desde Barcelona a Mallorca para verlo. Más tarde mis padres se reconciliaron y nos vinimos a vivir a Palma, pero volvíamos a viajar a Barcelona en barco para ver a la familia». Tras finalizar sus estudios de Formación Profesional en el CIDE, comenzó a trabajar como administrativa, pero lo que ella quería era navegar, así que realizó unos cursos en el Centro Integral de Formación Profesional Náutico-pesquera de Palma y su primer trabajo fue en el yate Trinidad III, –anterior Fortuna que utilizaba la Familia Real española–, y perteneciente a Iñigo Cotoner, marqués de Mondéjar. «Mi experiencia como marinera viene de este yate. Tengo bastantes anécdotas como cuando el cantante Francisco vino al Club de Mar, a comprar el barco de al lado».

En su época en Baleària, Noemí se cruzó con varios rostros famosos como «el día que subieron a bordo Isabel Gemio y su novio Nilo Manrique. Un día, una señora me dijo que esperara que los billetes los tenía su hijo. Para mi sorpresa era el cantante Manolo García, de El último de la fila. Una familia súper sencilla y humilde, de los famosos más agradecidos que conocí». Hace 20 años, Noemí ya tenía cierto éxito, entre amigos y conocidos, escribiendo relatos eróticos, pero nunca los llegó a publicar. Sin embargo Lita, la perrita marinera, con ilustraciones de Cristina Herranz, saldrá a la venta al final de este mes. ‘Lita’ es una perrita de raza bichón maltés, «es muy cariñosa y algo miedica, no le gustan los perros grandes, el viento, ni los ruidos. Ahora es la reina de mi casa. Es la mimada. La quiero mucho y ha sido un gran apoyo en mis malos momentos. Me da amor incondicional».