Aunque el día ha amanecido frío y nublado, el espíritu deportivo ha podido hoy con el tentador plan de sofá, manta y película. Miles de personas se han reunido en la mañana de este viernes en la plaza de Cort para participar en la Diada Ciclista de Sant Sebastià, organizada por el Institut Municipal d'Esport, el broche de oro para las fiestas patronales de Palma, que este año alcanza sus 42 ediciones.

Aunque, en comparación a otros años, a las 11 horas el ambiente era muy tranquilo, poco a poco fueron han ido llegando los ciclistas, ataviados con su mejor ropa impermeable. Este año se han abierto 6.000 plazas y, a esta hora, eran 3.200 los inscritos en la prueba, aunque algunas personas todavía se apuntaban en una carpa habilitada frente al consistorio.

José Parreño, un clásico de la diada. Foto: P.Bergas

Quien no podía faltar era José Parreño, «de 85 años y muchos meses», que ha participado en todas las diadas, hasta en las que se han cancelado: «Siempre la he hecho, aunque lloviese. De hecho, hubo dos años en los que estaba yo solo. Lo que este año me he dejado el avión en casa», ha comentado el veterano ciclista, que cada año decora su bicicleta como una aeronave.

En Cort ha destacado el ambiente familiar, así como los grupos numerosos de escuelas y clubes de ciclismo. «A nosotros el tiempo no nos para. Llueve cada año, si fuese por eso no vendríamos nunca», ha comentado María Martin, acompañada por su familia. Algunos no se dejaban a nadie en casa, como Lope y Vega, de once y siete años, que cargaban con su gran amigo Kento, un shiba inu de dos años.

También han participado las mascotas. Foto: P.Bergas

«Kento va en el remolque desde cachorro, es excursionista por naturaleza. Y tiene espíritu de líder, si no va delante no está tranquilo», explica Isabel, la madre de familia. Y, din más dilación, a las 12 horas los participantes han iniciado el recorrido de seis kilómetros que les llevará hasta el Palau Municipal d'Esports de Son Moix.