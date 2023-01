El hotel GPRO Valparaíso acogió en la noche del sábado la gala final de Miss Grand Balears en la que un total de catorce finalistas, con edades comprendidas entre los 15 y 23 años, compitieron por hacerse con la ansiada corona. Según explica la organización, dirigida por Marian Valdemoros, Lucía Fernández y Nieves de la Cruz, «este es un certamen de mujeres para mujeres, que busca coronar a una joven que reúna valores y belleza». Aunque no fue una decisión sencilla, finalmente el jurado decidió proclamar como ganadora de la fase autonómica a Marina Vich, quien recibió la tiara de manos de la actual Miss Grand Spain, Hirisiley Jiménez. Por su parte, Claudia Rosselló consiguió la segunda posición y Wendy Sánchez la tercera.

«Me siento súper agradecida y emocionada. No me lo creo, estoy con la adrenalina a tope. Se lo dedico a mi familia, a mis amigos, a los que me han acompañado y a la delegación, y a todas las niñas que desean ser miss y tienen alguna inseguridad. Que lo intenten, porque yo lo he conseguido», declaró Marina Vich, estudiante de Educación Infantil de 19 años, que tiene dos meses para prepararse de cara al certamen nacional, que se celebrará en Tenerife entre el 19 y 26 de marzo.

Las tres finalistas del certamen Miss Grand Balears 2023 fueron Wendy Sánchez, Claudia Rosselló y Marina Vich.

La gala

Los nervios se podían palpar en el ambiente desde el primer instante. Los primeros asistentes comenzaron a llegar al hotel a las 20 horas y, solo media hora después, arrancó la gala final, conducida por Celeste Marándola. Con la música de DJ Alba Serrano marcando el ritmo, las finalistas desfilaron sobre la pasarela en tres pases: primero lucieron un conjunto deportivo de la firma mallorquina Hera Zeus; a continuación desfilaron en bikini, y, por último, vistieron vestidos de gala de la diseñadora Isabel Coll.

Miss Grand Spain, Hiriseley Jiménez, le entregó la banda a Marina Vich.

La cantante Martina Picassari interpretó algunas canciones a lo largo de la gala y la Academia Maria y José se encargó de la peluquería y el maquillaje. Tras la pasarela, se escogieron a las cinco finalistas, que respondieron a cinco preguntas aleatorias. El camino de las jóvenes no ha estado exento de obstáculos y, en las semanas previas a la gala, trabajaron distintas disciplinas: realizaron varios talleres de pasarela con Enluc Paz; aprendieron reiki y técnicas de relajación con Elena Cifre; recibieron clases sobre alimentación saludable y de cuidado corporal por parte de Ariana Suárez, y posaron ante el objetivo del fotógrafo Tolo Sans.