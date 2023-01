‘Luces y sombras en mi vida’ l Viajar en el tiempo con la música l Fotos en ruta

Mari Carmen Moreno es una mujer joven que padece espina bífida, lo cual solo le permite caminar trayectos cortos y la obliga a utilizar una silla de rueda en los largos, como salir a comprar o a pasear. Por ello, vive días mejores que otros, unos con más luces, otros con más sombras. Sin embargo, la vida sigue y ella trata de llevarlo lo mejor que puede. Y no solo eso, sino que anima a personas como ella a que busquen el lado bueno de las cosas, que pasen el mayor tiempo entretenidas en algo, ya bien para sí, ya bien para otras personas…

Por eso, durante la pandemia, sobre todo en el tiempo de confinamiento, «que por vivir en el campo fue un tanto diferente al de muchos», se le ocurrió escribir un libro, contando su experiencia y cómo afronta la vida, al que ha titulado Luces y sombras en mi vida, que ya está a la venta, aunque ella lo va a presentar el día 28 de enero, a las 17.30 horas, en la calle Martí Boneo, 31, bajos, de Palma.

¿Que de qué va el libro? «Pues de todo lo que me pasa a mí. De la presión con la que vivo a veces, de cómo es mi día a día, de cómo afronto los problemas… Eso me ayuda a mí y pienso que también a los que viven en mis mismas condiciones… Porque, ¿quién mejor puede hablar de la espina bífida y sus problemas que una persona que la padezca?».

Mari Carmen, que pertenece a Amadip, alterna su tiempo, unos días en el taller, «enseñando a hacer siurells a niños que vienen a visitarnos, otros días en el casal de Son Ferriol, ayudando a la dinamizadora. Porque lo importante es estar ocupada, ya que no sé estar sin hacer nada. Por eso digo que el peor tiempo es el de las vacaciones. Lo paso bien los primeros días, descansando, pero luego, sin tener nada que hacer, no se que hacer con mi cuerpo, por lo cual lo paso mal…». Ya ha vendido bastantes libros de los que autoeditó, señal de que gusta su contenido. «Por eso, el día 28, haremos una presentación en el transcurso de una merienda por si alguien está interesado en tener uno».

Un viaje en el tiempo

El domingo 12 de febrero se presentará en Trui Teatre el espectáculo que la escuela The Royal Factory Dance ha venido preparando. Esta escuela presentará ese día el espectáculo Back to the Factory, que nos hará viajar a través del tiempo. Trui Teatre será el escenario que acogerá esta puesta en escena. Hip hop, afrodance, ballet, comercial dance, estilo chicas, canto, teatro musical, danza oriental, rock and roll, serán algunos de los estilos que el público podrá disfrutar bajo la dirección de Chuss Abellán.

«Back to the Factory significa muchos meses de intenso trabajo, retos e ilusiones. Y es que un trabajo de estas características así lo requiere, ya que es muy laborioso –apunta Chuss Abelllán–, puesto que a través de distintos estilos, sin olvidar sus puesta en escena, transportaremos al espectador al punto que pretendemos, para que recuerde épocas maravillosas».

Todos los bailarines están convencidos de que ‘Back to the factory’ será un éxito.

Como siempre, Chuss se rodeará de colaboraciones de varios artistas y escuelas, entre otros, Màgic Albert, Art Dansa, Tandem, Escola de Dansa Clara Bernales, Candy Kane «y por supuesto Juanan Cruz y Jorge Perín, dos grandes actores de nuestra Isla, que serán los encargados de adentrarnos en las diferentes épocas interpretando a dos personajes muy reconocidos de los años 80. Además –apostilla– contaremos con una actuación benéfica de José Ortiz, que representará al mismísimo Michael Jackson. Y muchas sorpresas más».

¡Ah!, el espectáculo será para todos los públicos Y... Bueno, pues que todo eso y mucho más es Back to the Factory.

Inauguración

Este viernes por la tarde, a las 19.30 horas, en el Centro de Historia y Cultura Militar, de la calle Sant Miquel, de Palma, se inauguró Fotos con historia en ruta por Mallorca, una colección de fotografías obra de fotógrafos de las Islas, entre los que incluimos a miembros de las fuerzas de Seguridad del Estado y de los Ejércitos de Tierra, Mar y Aire.

Los fotógrafos participantes en esta primera etapa de ‘Fotos con historia en ruta por Mallorca’, este viernes, poco antes de la inauguración.

En esta etapa inicial se presentan 140 fotografías, obra de 35 fotógrafos. Y decimos etapa inicial, porque la ruta, tal como su nombre indica, llevará esa colección a través de distintas localidades y emplazamientos de la Isla, como Porreres (Auditori Municipal), la Torre de Canyamel (Capdepera), la fortaleza de sa Mola (Menorca), el aeródromo militar de Pollença, el antiguo parque de bomberos de ASIMA (Palma), el Museo Histórico Militar de San Carlos, el Círculo de Bellas Artes (en Can Balaguer, ahí estará en la Nit de l’Art de Palma, entre el 15 y el 17 de septiembre), para seguir por Santa Maria, el Casal de Can Garau de Sencelles, el hotel Sheraton Arabella Golf, siendo su clausura el 19 de enero de 2024, otra vez en el citado Centro de Historia y Cultura Militar de Palma.

Hay que decir que en cada localidad o centro en los que se presente la ruta, se sumarán cuatro fotógrafos con otras tantas fotografías cada uno de ellos, lo que la convertirá en la exposición fotográfica con más fotos que se hace en la Isla.

Durante el acto de inauguración, que contó con la presencia del alcalde de Palma, José Hila, Martina Romero, coordinadora y creadora de la ruta, mostró personalmente las fotografías a autoridades y asistentes.