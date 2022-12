Quim y Marga, ambos actores, están trabajando en un proyecto que tiene previsto ver la luz a mediados de febrero, y que tiene que ver con encontrar pareja, tanto es así que lo han titulado Ferst deits Experiens, que es la pronunciación en inglés del programa First Date que se emite a diario en Cuatro Televisión. Como nos da la impresión de que el evento va a molar, nos ponemos en contacto con sus creadores, quienes nos pasan la información por si hay algún seguidor de esta página que esté interesado en participar. Que pensamos que sí, que lo habrá.

«Ferst Deits Experiens nace para dar respuesta a las dificultades que nos comentan muchos amigos y amigas que hay para encontrar pareja», nos dice Quim. ¿Pero el problema de encontrar pareja no estaba resuelto con las ‘apps’ que han ido apareciendo de un tiempo a esta parte en las redes sociales?, le preguntamos. «Pues, por lo que nos han contado, la mayoría de los que han hecho uso de ellas se sienten bastante decepcionados en el sentido de que, según las experiencias que han vivido, realmente es complicado encontrar a alguien con quien conectar sin tener que pasar por un sin fin de citas frívolas y sin sentido que le proporcionan dichas apps. Así que pensamos que ¿por qué no hacer algo para ayudarles, y conseguir que sea algo más serio y a la vez divertido?».

Marga es una de las organizadoras de tan singular evento.

Y así lo han hecho, no sin antes haberlo planificado todo a fin de que el resultado sea positivo. ¿Cómo...? «Pues –Quim sigue explicándonos el plan–, como primer paso, acompañando a la gente a buscar pareja, tras haberlos conocido a ellos, lo cual contribuirá a que, a través de una velada distendida y entretenida que les propondremos, les ayudemos a encontrar a esas personas afines a ellos».

Sin tratar de descubrir cómo se desarrollará la velada del encuentro, nos adelanta alguno de los pasos a seguir. «Con el fin de que los distintos participantes se vayan conociendo entre sí, el evento está programado en varias fases. Una vez que se logre esto, serán llamados para sentarse a la mesa con la pareja que se le haya asignado en función de los datos aportados en el formulario que previamente se les haya entregado para el cásting, y las pruebas realizadas en el mismo evento».

En cuanto al cásting, que es fundamental en este evento, «se efectuará on line, a través de un formulario para todos aquellos que quieran participar, en el que se les preguntarán una serie de detalles que darán a conocer, entre otras cosas, cómo son y qué perfil de pareja les gustaría encontrar. En dicho cásting –prosigue– pueden encontrar preguntas sobre, por ejemplo, sus aficiones, o qué tipo de relación les gustaría encontrar, ya bien estable, ya bien eventual, tal vez solo de fin de semana… Conexiones, como decimos, basadas en todos los datos que nos han facilitado con anterioridad, y que, como hemos apuntado antes, consideramos que son fundamentales a la hora de relacionar afinidades».

La primera, el 1 de febrero

Joaquín, a fin de agilizar la información sobre este primer Ferst Deits, nos proporciona un código QR, que es el que ven junto al logo del evento, además del número 605879477 para que, a través de whatsapp, el interesado pueda recibir toda la información que precise para poder participar. También pueden contactar con la organización a través de Facebook e Instagram. «El evento es para personas en edades de 18 años en adelante –señala Joaquín–, mientras que el cásting para el mismo estará abierto hasta el 20 de enero, siendo la primera experiencia el 11 de febrero, en Espai 34 Gastrobar & Events, de Muro. Para los siguientes, seleccionaremos diferentes locales de la Isla a los que no sea complicado llegar desde cualquier localidad.

Caterina Ross estrenará videoclip de su tema Nunca se pierde.

Nuevo ‘single’

La cantante Caterina Ross nos comunica que acaba de recibir el videoclip del que es el último single de su álbum Nunca se pierde. Nos comenta que la canción El mar de la vida, que invita a la reflexión, ha sido compuesto por ella, y que lo canta acompañada al piano por Daniel Ambrojo, productor del tema, añadiendo que el vídeo ha sido realizado por el catalán Noel Salgueiro, que se ha desplazado ex profeso a Mallorca para rodarlo y editarlo. En cuanto a las localizaciones, se han hecho en su mayor parte en el norte de la Isla, concretamente en aquellos puntos de la costa preferidos por ella. El vídeo será estrenado a principios de 2023.

Biografía

Nuestro compañero y amigo Miguel Soler ha escrito la biografía del pintor Manolo Coronado, a la que ha titulado Érase una vez Coronado. «Lo hemos hecho a través de largas conversaciones telefónicas que hemos mantenido a lo largo de un año… –nos decía ayer Manolo, desde su casa de Águilas, Murcia–. ¿Que por qué Miguel? Pues porque conoce mi vida muy bien, ya que son muchos los años que nos conocemos. Me imagino que habrá gente a la que le gustará… Y también alguno, seguramente, se cabreará conmigo. Pero he tratado de contar la verdad y lo que he sentido, entre otras cosas, mi amor por Mallorca donde he residido durante setenta años de mi vida. Y si me marché un tanto cabreado fue porque creo que en según qué cosas no se me trató bien, y por otras que no entendí, como, por ejemplo, que gané el premio Ciutat de Palma de Pintura y no me permitieron hacer la exposición en el Casal Solleric que formaba parte del mismo».

Miguel Soler ha escrito la biografía del pintor Manolo Coronado.

Pero, por lo demás, sus grandes recuerdos –y estamos muy seguros de ellos, pues también son muchos los años que le conocemos– están en la Isla, a la que lleva en su corazón. El libro, que fue presentado el pasado martes en Lorca (Murcia), se presentará el 4 de enero en Águilas, y el 16 de febrero en Palma, en la Galería Vanrell, en la que estará presente.