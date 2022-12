El cantante Nick Carter, miembro de la banda juvenil Backstreet Boys, fue demandado este jueves en un tribunal de Beverly Hills (California, EE.UU.) por una supuesta violación y agresión física a una fan autista de 17 años tras un concierto durante una gira del grupo en 2001. La mujer, que responde al nombre de Shannon «Shay» Ruth (39 años), concedió una rueda de prensa tras formalizar la demanda y añadió que la presentó junto a otras tres víctimas que prefirieron guardar su anonimato pero que también denuncian haber sido violadas por Carter siendo menores de edad. «Los últimos 21 años han estado llenos de dolor, confusión, frustración, vergüenza y autolesiones que son el resultado directo de que Nick Carter me violara», afirmó Ruth con lágrimas en los ojos al recordar el suceso.

El incidente narrado ocurrió después de que ella asistiera a un espectáculo de los Backstreet Boys en la ciudad de Tacoma (estado de Washington, EE.UU.) y el artista la invitara a subir al autobús al verla haciendo cola para que le firmara un autógrafo. Lo que vino después, de acuerdo al testimonio de la demandante, fue una situación en la que Carter la obligó a beber alcohol y la llevó a una cama dentro del autocar donde la agredió físicamente y la violó. «Después de violarme, recuerdo que me llamó »zorra retrasada« y que me agarró y me dejó moratones en el brazo», detalló Ruth y añadió que entonces era virgen, que fue infectada con el virus del papiloma humano y que las otras tres demandantes denunciaron la misma situación.

La víctima concluyó sus declaraciones alegando que, aunque es «autista y con parálisis cerebral», el suceso con Carter fue «lo que más ha marcado» su vida. Ruth estuvo respaldada en la rueda de prensa por su abogado, Mark Boskovich, para quien el objetivo de la demanda es «impedir» que Nick Carter «agreda a más adolescentes y mujeres» y demostrar que la industria de la música «no puede seguir mirando para otro lado». «Esperamos que cualquier otra persona que haya sido agredida sexualmente por Carter nos llame o nos envíe un correo electrónico», zanjó Boskovich.

En 2017, el músico también fue acusado de violación por parte de la cantante Melissa Schuman, exintegrante del conjunto Dream, en un suceso que habría ocurrido dos décadas antes pero que finalmente no tuvo consecuencias penales para Carter. Esta última denuncia se produce apenas un mes después de que el cuerpo de su hermano menor, Aaron Carter, fuera encontrado sin vida en el interior de una bañera en una vivienda situada en el municipio de Lancaster (California, Estados Unidos).