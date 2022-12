Basura en el arcén de la autopista l ‘Silencios, suspiros, éxtasis’ l Poesía y música solidaria.

Es evidente que no somos ni limpios, ni cuidadosos. Y lo peor, que no sabemos si es porque somos así, o porque nos contagiamos de lo sucia que está Palma –Ciudad de Champions, según el alcalde Hila– y sus alrededores. Y lo decimos porque desde hace tiempo, dos o tres semanas –o puede que más– la salida 8 de la autopista a Can Pastilla y Platja de Palma, está así de sucia y descuidada, sucia porque la ensuciamos nosotros, los ciudadanos, y descuidada, porque el departamento de limpieza correspondiente –Consell o Cort– pasa del tema, que por otra parte salta a la vista, vamos, que entra por los ojos a nada que te desvías… Y entra por los ojos porque tanta rama esparcida por los arcenes, igual que tanto bote de refrescos, vasos de plástico y tantas cajetillas de tabaco vacías, lo ve hasta un ciego. Y ve que no las han arrojado ahí de una en una, sino que alguien ha cargado el camión, furgoneta o coche con ellas, y las ha dejado ahí con todo el morro, como si el parterre fuera un basurero. Y ahí queda, porque los servicios de limpieza tampoco hacen nada por limpiarlo… Por lo que igual, ahora que está denunciado con imágenes, y señalado el lugar donde están, nos pasamos dentro de cuatro o cinco días para ver si sigue ahí. Que como siga, alguien va a quedar retratado.

Relatos eróticos En la última reunión que celebró el Club del escritor de Mallorca conocimos a Chema Lozano, profesor de Literatura, de Secundaria, con plaza en el IES de Santa Margalida, donde, además, es el encargado de la biblioteca y responsable del Club de Lectura, «cuya misión es –nos dice– fomentar la lectura entre los alumnos. ¿Que qué aceptación tiene? Depende. El año pasado, muy buena, en este está costando arrancar un poco». Pero a Chema no le pedimos que se asome a esta página para hablar de su profesión, sino más bien de su afición, o mejor, vocación de escritor. Sí, porque además de enseñar, escribe, por lo cual anda ahora metido en un proyecto que tiene que ver con la erótica. «Hay una editorial llamada Diversidad literaria que apoya a escritores noveles, y lo hace, primero, creando un concurso e invitándoles a que participen escribiendo relatos. Yo, hace unos meses, me presenté a uno de esos concursos. No lo gané, pero quedé entre los ocho primeros, grupo formado por siete mujeres y yo. Entonces la editorial se puso en contacto conmigo, y supongo que también lo hizo con ellas, para proponerme que escribiera un relato erótico de unas veinte páginas, en prosa o en verso, que junto con los escritos por las siete mujeres, también sobre temas eróticos, formarían parte de un libro titulado Silencios, suspiros, éxtasis... Una vez escrito, que ya lo está, pero no editado, viene una segunda parte: para que sea publicado en papel hemos de convencer a cien lectores de que lo compren, y una vez que los tengamos, se editan. De momento llevamos más de sesenta… Pero como todavía tenemos un mes más de tiempo para conseguir los lectores que nos faltan, creo que al final los conseguiremos y nos lo editarán. Ya digo, es una forma nueva de promocionar a los escritores jóvenes y la venta de los libros que escriban». ¿Cómo puede saber qué hacer el presunto comprador del libro para adquirirlo? Pues, sencillamente, es necesario entrar en https://bit.ly/3FrdhgB, y seguir los pasos que ahí se indican. «También tenemos un canal de YouTube –señala Chema–, al que podéis localizar como Silencios, suspiros, éxtasis, con poemas y relatos leídos por los propios autores». Ya decimos, es otra forma de promocionar a los escritores y las ventas de los libros que escriban, en este caso en grupo, aunque también, suponemos, individualmente. Diréis que la editorial nunca pierde si no se llega a la cifra señalada para editar el libro. Pero tampoco obliga a nadie a que participe y… Pues que si sale, sale bien para todos… ¿Que no? El escritor siempre tendrá un relato del que podrá disponer a su gusto. Té, poesía y música lJuan Rodríguez, conocido como ‘El poeta del asfalto’, y no porque escriba versos sobre él, sino porque trabajando en él se inspira para escribir versos, nos comenta que junto a la cantante uruguaya afincada en Palma desde hace muchos años, Adri Santana, y con el fin de colaborar con la causa solidaria de Mallorca Sense Fam –que buena falta le hace la ayuda este invierno, donde las colas del hambre pueden ser muy largas–, han organizado para la tarde de mañana, sábado, un espectáculo que han dado en llamar Té, poesía y música solidaria, y que girará en torno a la música (a cargo de Adri), a la poesía (que leerá Juan, y si alguien se apunta, pues también) y al té, que uno podrá tomarse durante el espectáculo… Aunque si le apetece cualquier otra bebida, pues también. Se recomienda a las señoras y señoritas que asistan que vistan de color rosa. Y se ruega también a los asistentes en general que lleven un paquete con alimentos imperecederos que serán entregados a la citada ONG. El lugar es Pastelería Bakery, de la calle Vicenç Joan i Rosselló, 46, local 2. Como el aforo es reducido, quiénes quieran asistir deben reservar llamando al 682 030851. Nos vemos mañana.