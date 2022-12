La falangista María Garau se casa en Llucmajor l Mujeres reales l Almuerzo taurino

Este viernes, a medio día, se casó en el juzgado de paz de Llucmajor María Garau, responsable del partido político Falange Española en dicho municipio. María, que es madre de una niña de seis años, Leidy se llama –«es una princesita», dice–, se casó con Magín, vecino de dicha localidad, que vive en las afueras de la misma, en una casa de campo, que se convertirá en domicilio conyugal. «Él es franquista», nos matiza. Nos llamó la atención ver que María, que está al frente del bar Talaiots, vestía de negro riguroso con adornos en dorado, a juego con el ramo, con transparencias en escote y hombros, y que sus guantes hasta el codo –guantes tipo Gilda, que cubrían los símbolos que ha tatuado en su brazo derecho: bandera española, yugo y flechas y escudo de la Guardia Civil– son negros, luciendo en la muñeca izquierda un reloj, también en tono dorado. El vestido lo adquirió en unos grandes almacenes, y si lo eligió así, negro predominando sobre el dorado, «es porque quise ir de acuerdo a como es el momento que estamos atravesando, tanto en el archipiélago como en el país: negro».

Hoy la Iglesia ha cambiado

Nos llamó también la atención que siendo falangista, y como tal, católica, apostólica y romana, no se haya casado por la Iglesia. «No lo he hecho –dice– porque la iglesia de unos años a esta parte está muy politizada. Vamos, que se ha vendido a la izquierda –señala–, lo cual no impide que pueda seguir hablando con Dios sin necesidad de ir a misa». Más adelante reconoce que la Iglesia, en España, era falangista, «o estaba al lado de la Falange. Hoy ha cambiado: en general, es de izquierdas». Tras celebrar la boda en el establecimiento que regenta, pasaron la primera noche como casados en su casa de campo, «los dos solos», afirmó. En cuanto al viaje de novios, que seguramente emprenderán hoy, lo harán por España.

Al Valle de los Caídos no irán

¿Iréis al Valle de los Caídos…?, le preguntamos. «No. Ahí ya he estado. El viaje de novios será para visitar otros lugares». La boda ha sido el gran acontecimiento que María ha vivido a lo largo de 2022. A la vuelta de la luna de miel, empezará a preparar las elecciones municipales, para ella el gran acontecimiento de 2023. «Aunque, en realidad, ya me estoy moviendo en este aspecto, pero a partir de cuando regrese del viaje de novios, me dedicaré plenamente a ello. Porque quiero ser alcaldesa de Llucmajor –dice muy segura de sí–. Y si me presento es porque me consta que más de mil quinientas personas del término me van a votar. Y al decir término, me refiero a Llucmajor, fora vila, urbanizaciones y playa de s’Arenal. Bajo el lema de ‘Por la Esperanza y Justicia’, intentaremos cambiar la política actual por otra que mire más por el beneficio del ciudadano».

Gala benéfica

Este sábado, a partir de las 19,30 horas, dará comienzo la fiesta que conlleva el ya tradicional desfile de Mujeres Reales, que tendrá lugar en Ses Tres Germanes, y que es a beneficio del Club Elsa. Isabel Coll, la organizadora, a la vez madre de la criatura, pues fue ella la que lo creó, ya lo tiene todo dispuesto a fin de que la velada sea un éxito. Así que vayamos por partes. Se abrirán las puertas a las 19,30 horas. El desfile, presentado por Isabel Coll y Poncio Bover, dará comienzo, puntualmente, a las 20,30 horas. Desfilarán 75 mujeres, en edades comprendidas entre los 20 y los 80 años. Finalizado éste, sobre las 21,15 horas, tendrá lugar la cena a base de bufet con barra libre durante dos horas. A continuación, actuación de Michele Mc Caine, que deleitará con lo mejor de su repertorio. Finalmente, baile hasta que el cuerpo aguante. A lo largo de la velada se realizarán una serie de sorteos entre los asistentes, también a beneficio del Club Elsa. Hay que decir que las modelos lucirán prendas de las boutiques Co&Co, que cerrará el desfile, pues son trajes de noche y de fiesta, y Magnona, además de los que luzcan las Sedi Girls, que se suman a la fiesta con prendas de creación propia. ¡Ah!, el precio del ticket, por persona, todo incluido, es de 35 euros. Y la velada, como hemos dicho, es a beneficio de la labor social del Club Elsa. Eso quiere decir que cuantos más acudamos, mayores serán los ingresos que irán a parar a sus arcas.

Discurso y sorteo

La Peña Taurina y Gastronómica de Palma nos comunica que la cena de Navidad de este año será el próximo día 10 de diciembre, en el Hotel Meliá Palma Marina, y como invitado especial asistirá el novillero Marcos Linares. Al novillero, que este año ha conseguido la Espiga de Oro de la Feria de Calasparra (Murcia) –nos dice su presidente–, le conocen algunos socios en persona. Y en cuanto a las comidas mensuales que organiza la Peña, suelen asistir entre 25 y 30 personas, y algunas más si es la cena de verano o, como en este caso, la cena de Navidad. En cuanto al número de socios, la peña cuenta en la actualidad con 102, de los cuales, para esta cena, están apuntados, de momento, 67.

Diremos que en el transcurso de la cena, el presidente de la Peña hará un balance sobre el año taurino que termina, y puede que adelante algunas novedades para el que viene. Habrá, también, un sorteo de unos trece regalos, una entrevista al novillero, al que se entregará una placa conmemorativa, y por último una actuación en directo de la cantante Susana Hidalgo.