Es conveniente hacer ejercicio. De hecho, los gimnasios dan prueba de ello. Más gente iría de tenerlos más a mano o de disponer del tiempo preciso para dedicarle. No es solo el tiempo que uno practicando, una hora o dos, sino el ir, el aparcar, el regresar… Y no todos podemos dedicar tanto a eso. ¿Solución? Montarse un gimnasio en casa. Sí, pedírselo a Papá Noel o a los Reyes Magos. Porque lo vais a agradecer, por lo saludable, cómodo y poco costoso que es. Y porque lo tendréis en casa. Naturalmente, no se debe montar a la bola de cada uno, sino con los medios suficientes para lograr el objetivo: ponerse en forma y ganar músculo. Para orientaos, hemos recurrido a los consejos de Xisco Bonnín, campeón de España de Culturismo Natural categoría Master, y tercero en Absoluto, talla Light Weight (títulos logrados tras haber practicado, a base de constancia y esfuerzo, esta modalidad de Culturismo durante un año). Aparte, ha sido futbolista (juveniles del Mallorca, selección balear y Ferran Martorell, filial del RCD Español) hasta que una lesión truncó su carrera, pero no por ello dejó de practicar deporte. Es, además, tras cuatro años de estudios en la Universidad, licenciado por el INEF, lo que le permite dar clases de educación física en Secundaria. Es, también, entrenador personal, a lo que hoy se dedica plenamente. En una palabra, al ser un deportista nato, es persona más que cualificada para aconsejarnos cómo podemos montar nuestro gimnasio.

Los elementos Pues bien, le visitamos en su casa donde, además, da clases en un gimnasio que se ha montado en una habitación, desde luego con muchos más elementos de los que necesitas en el tuyo, que como mucho con la mitad vas que ardes. Veamos, pues. En primer lugar, se necesitan unas cintas llamadas TRX, que se venden en tiendas de deporte. Se sujetan con la ventana o la puerta de la habitación, ocupan muy poco espacio, y con ellas puedes trabajar cualquier parte de tu cuerpo. Es bueno tener también elásticos, que puedes adquirir en tiendas de deportes, o por Internet. Hay elásticos de diferente intensidad, que te obligarán a hacer más o menos esfuerzo, y que te ayudarán a ejercitar muchos grupos musculares de tu cuerpo. Apenas ocupan espacio. Si no imprescindible, casi lo es. Nos referimos a que has de tener una esterilla para hacer ejercicios de suelo, que no son pocos a nada que te pongas. Con pocos elementos te montas un gimnasio en casa para ponerte en forma. El bosu, que viene a ser como medio balón hinchado, te ayudará en los ejercicios de equilibrio, flexiones, hombros, sentadillas y cardiovasculares. Y necesitarás también un par de mancuernas en las que irás colocando pesas de acuerdo a la fuerza que vayas adquiriendo, pero nunca excediéndote.

Está la rueda con la que puedes hacer abdominales, pero la vamos a dejar para más adelante, ya que si eres principiante te puede perjudicar la espalda. Pues bien, con todo eso, voluntad y constancia, no es que te vayas a poner como Connan El Bárbaro, pero mejorará tu aspecto físico y, sobre todo, tu condición física. ¡Ah!, recomendable también caminar, ya que quemas calorías, beneficia el metabolismo y mejoras la salud a la vez que creas un nuevo estilo de vida. Naturalmente, puedes ir a tu ritmo, crearte tu propia tabla echándole un vistazo a las tablas que hay en Internet, pero lo más recomendable es ponerte en manos de un entrenador personal, que en unas cuantas clases te enseñe el manejo de cada uno de estos elementos, que te marque las pautas (repeticiones, peso de las mancuernas, pero sobre todo cómo lo has de hacer para que tu esfuerzo sea siempre positivo) y que te de unas normas a seguir en cuanto a alimentación.