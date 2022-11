En Buenas Redes es un proyecto enfocado a colegios e institutos para concienciar sobre el buen uso de las redes sociales e Internet. Un conjunto de contenidos en vídeo dónde se explican los temas más relevantes desde el punto de vista de la legalidad, seguridad, psicología y tendencias del uso de las redes sociales e Internet dirigidos a preadolescentes y adolescentes, padres y madres, y docentes.

Más de 50 vídeos de entre 3 y 12 minutos en los que se trabajan diversas cuestiones como el ciberbullying, los retos virales, la identidad digital, qué hacer si se hacen pasar por ti en redes sociales, el sharenting o herramientas que pueden ayudar a preparar las clases a los docentes, entre otros. Además de los vídeos, también encontramos fichas resumen, una extensa y actualizada bibliografía y un diccionario de terminología de En Buenas Redes.

El proyecto cuenta con profesionales especializados que resuelven las principales dudas y muestran las novedades de estos canales que han transformado nuestra sociedad. Participan como ponentes: Patricia Bárcena, especialista en Social Media, Influencer Marketing y Tendencias Tech; Verónica Pedrón, jurista y abogada Legaltech en el despacho especializado en Derecho Tecnológico ‘Términos y Condiciones’; Jose Diaz, especializado en Ciberseguridad e investigación tecnológica y colaborador en INCIBE (Instituto Nacional de Ciberseguridad de España) y Fede Leguizamo, profesor e investigador en el Departamento de Psicología y Miembro de Laboratorio de Conducta y Tecnología (BATLAB) de la Universitat de les Illes Balears.

En cuanto a algunos de los principales peligros que afrontan los jóvenes en la red podemos encontrar que debido al bullying y más recientemente al ciberbullying cada año son más de 200.000 niños y adolescentes los que pierden la vida, según un estudio de la ONG Internacional Bullying Sin Fronteras y la OMS. En cuanto al grooming, un 23% de los menores de entre 12 y 15 años recibe peticiones sexuales de adultos por internet, así se desprende del estudio Epidemiology of online sexual solicitation and interaction of minors with adults: A longitudinal study. Asimismo, las autolesiones han incrementado en más de un 180% tras la pandemia.

Sin embargo, las redes sociales e Internet pueden ser de gran utilidad y ofrecer grandes beneficios. Generaciones como los zetas o los alpha ya no hacen distinción entre online y offline y además, su buen uso será de gran valor de cara a su futuro laboral, por lo que la prohibición no es la solución, sino la formación y el acompañamiento.

Las licencias ya están abiertas para los centros educativos que lo soliciten a través de la web enbuenasredes.com. En Buenas Redes donará parte de su licencia a ‘Pantallas Amigas’, un portal especializado en la protección del menor en Internet que irá destinado a ampliar sus animaciones de divulgación a jóvenes con alguna discapacidad intelectual.

Sobre el ‘Bienestar Digital’

Pasamos una media de 6 horas conectados y consultamos el móvil más de 50 veces al día, y los jóvenes más de 80 veces. La relación con la tecnología se ha convertido en un reto. El bienestar digital se trata de establecer una relación sana con la tecnología. Consiste en poner la tecnología a nuestro servicio para lograr objetivos, en lugar de ser un obstáculo. No se trata de dejar de usarla, sino de hacerlo con cabeza y con conocimiento. Haciendo un uso responsable.

El bienestar digital es una tendencia que es necesaria tanto para los jóvenes, con proyectos como ‘En Buenas Redes’, como para los adultos que somos el ejemplo para las generaciones futuras.