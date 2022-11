Localizamos a Martina Benvenutto para preguntarle sobre lo que alguien nos había comentado: que se había presentado a dos cástings para ángel de las Victoria’s Secret; que incluso la pasada semana había viajado a Londres llamada por esta firma y… Pues que logramos hablar con ella, reconociéndonos que había hecho los dos cástings, el primero online, el segundo, en Barcelona, de modo presencial, y que había estado en Londres, «pero aparte de esto, no puedo decir nada más. Lo siento, pero … Prohibido hablar de ello… Si hay algo, ya lo dirán ellos», nos dijo, esbozando una sonrisa, lo cual nos hizo pensar que puede ir preparando las alas para seguir los pasos de la trans brasileña Valentina Sampaio, enrolada en Victoria’s Secret desde 2019.

Por tanto, vamos a dejar la cosa en stand-by, porque nunca se sabe, aunque todo puede ser, porque, si no, ¿para qué dos cástings y una entrevista personal? Desde luego, ya nos la imaginamos enrolada con las Secret’s Woman, modelos con alas de ángel, que a lo largo y ancho del mundo desfilan mostrando el secreto que se guarda debajo de la ropa, es decir, y en su caso, la espectacular y única lencería asociada al refinamiento de la época victoriana. Y si eso fuera así, que la llamaran, sería, sin duda, el broche de oro al mejor año de su vida como modelo y diseñadora, pues durante el mismo ha estado trabajando en crear lo que dentro de unos meses, en 2023, será el Benvenutto Studio, una original, e increíblemente bella, línea de vestidos de fiesta y otra de bikinis que van a causar sensación. Vamos, que todas os los querréis poner. Vestidos y bañadores en los que predominará el negro, sobre todo en los primeros, muchos de ellos, igual que los bikinis, confeccionados con licra a fin de que se ajusten a los cuerpos. Prendas de edición limitada, con solo seis unidades de cada color, por lo que no van a ser baratas. Prendas, vestido y bikinis, ideales para cóctel gala, playa o piscina.

¿El mejor año de su vida...?

Y como todo efecto es debido a una causa, Benvenutto Studio nace a raíz de que «como la gente me preguntaba sobre la marca que lucía, me dije que por qué no crear mi marca propia, con mi ADN, es decir: marca sofisticada, elegante, cosmopolita, visionaria… Ya digo, tal cual soy yo, y… Pues que me puse en ello, y en unos meses será realidad». Por eso decimos que puede que este sea el mejor año de su vida. Porque sacar al mercado una marca de ropa y, posiblemente, echarse a volar… Pues lo es, ¿no? Por ello, ¡felicidades Martina! Te mereces todo cuanto te está llegando, pues han sido años de lucha, sacrificios y trabajo, que al final tienen su premio.

Fundación Hadas Kids

Las fechas navideñas se acercan y desde la Fundación Hadas Kids recibimos una llamada a fin de divulgar su campaña anual de Navidad, a través de la cual quieren presentarnos su gran proyecto lleno de magia e ilusión. La Fundación Hadas Kids, con sede en la calle Fausto Morell, 11-13, de Palma, acoge diariamente a unos cien niños y niñas en situación de riesgo de exclusión social, cuyas edades están comprendidas entre 3 y 15 años. Entre sus objetivos más importantes están los de darles servicio de comedor, repaso de actividades educativas y actividades formativas/lúdicas. Eso se lleva a cabo a lo largo del año. Porque cuando llega la Navidad, su principal objetivo es que cada uno de esos niños y niñas tengan un regalo lleno de ilusión. Además, un regalo que les guste, que hayan elegido ellos, regalos que les entregará el Papá Noel, puesto que acudirá a la sede de Hadas Kids el próximo 23 de diciembre, en lo que será una jornada inolvidable y repleta de ilusión para ellos.

Pero, os preguntaréis, ¿qué papel podemos tener quienes deseemos colaborar en esta bonita causa? ¿Cómo lo hemos de hacer?

Pues si estás dispuesto a colaborar, a ser Papá Noel apadrinando una o más cartas que hayan escrito los niños, deberás seguir los siguientes pasos, que son muy sencillos.

Pasos a dar para ser Papá Noel

1- Antes que nada debes ponerte en contacto con la Fundación Hadas Kids a través de llamada o Whatsapp al 695028322 /671454769/ 626940679. Allí te informarán con todo tipo de detalles sobre cómo puedes hacer llegar un regalo a uno de esos niños apadrinando una carta. O varias...

2- Una vez informado, di cuántas cartas quieres apadrinar. Cartas que, como hemos apuntado antes, los niños, previamente, habrán escrito, dirigiéndolas a Papá Noel, cartas en las que le contarán algo de ellos... Quiénes son, de dónde vienen, qué estudian, cómo es su comportamiento, qué ilusiones tienen en su vida, etc., señalando tres regalos que le gusten, con un importe inferior a 30 euros cada uno.

3- Estas cartas, cuando contactéis con la Fundación Hadas Kids y manifestéis vuestro deseo en ser Papá Noel, os serán entregadas. ¿Que queréis solo una? Pues os entregarán una. ¿Que queréis las tres? Pues las tres... A gusto de cada uno...

4- En el supuesto de que solo hayas elegido una carta, elige uno de los tres regalos que aparecen en ella y hazlo llegar a la Fundación, bien personalmente, bien a través de mensajería, si la compra es online.

Los niños y monitores que conforman la gran familia de Hadas Kids.

Como ves, es muy sencillo conseguir la sonrisa de un niño. Por treinta euros o menos, puedes conseguirlo. Y seguro que lo conseguirás, pues recibirá un regalo nuevo, y encima el que le gusta. Así que, anímate a mantener la magia de la Navidad.