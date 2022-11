Shakira no esta pasando por su mejor momento personal. Después de la polémica que se ha vivido por su separación con el futbolista del Barça Gerard Piqué y de haber llegado a un acuerdo por la custodia de sus hijos, su posible presencia en el Mundial de Qatar la ha vuelto a poner en el punto de mira. En un inicio se rumoreo que la cantante volvería para participar en la inauguración junto al grupo de K-pop BTS y Black Eyed Peas.

Su participación ha sido muy criticada en las redes sociales por la polémica que hay alrededor del país. A pesar de que la cantante colombiana aún no se ha pronunciado, en 'El programa de Ana Rosa' aseguraron que no actuará en la ceremonia. Este decisión, según el programa de Telecinco, la habría tomado esta misma semana. «Me han confirmado que Shakira no va a actuar en la ceremonia de inauguración, pero no me confirman si tendrá algún papel a lo largo del Mundial», ha dicho Adriana Dorronsoro, una de las colaboradoras.

Aunque parece que el entorno ha confirmado esta decisión, los colaboradores han remarcado que debería ser la misma Shakira la que explicara su decisión de forma oficial. «Su nombre estaba como artista invitada, ahora tendrá que mandar un comunicado para explicarlo todo, no vale con lo que diga el entorno».

Dua Lipa e Ibai Llanos

De confirmarse su decisión, Shakira entraría en el grupo de los que han rechazado ir a la competición de fútbol. El streamer Ibai Llanos explicó la semana pasada que le surgió la oportunidad de ir con la selección española. «Me surgió la oportunidad de ir en el avión de la Selección Española de Fútbol a Qatar y bueno, iba a grabar contenido, no iba a hacer directos, sino que iba a grabar contenidos, pero no me sale de los cojones y no lo voy a hacer. Vamos, tomé la decisión ya hace semanas, no es que la haya tomado hoy, pero no lo voy a hacer».

Por su parte, la cantante Dua Lipa aseguró en las redes sociales que estaría animando a Inglaterra desde lejos. «Estoy deseando visitar Qatar cuando haya cumplido con todos los derechos humanos que prometió cuando ganó el derecho a albergar el Mundial de Fútbol», aseguró.