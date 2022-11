Rafa Nadal y Mery Perelló están disfrutando de su hijo en Turín. Se trata del primero viaje de trabajo que el tenista realiza con su primogénito y la revista Hola ha publicado una foto exclusiva del momento. En ella se puede ver a la familia muy feliz y con paraguas, ya que estaba lloviendo.

Con sólo un mes de vida, el hijo del manacorí asiste a la Copa de Maestros de Turín. Sin lugar a dudas, Nadal está muy ilusionado con su paternidad y no quiere perderse estos primeros momentos de su pequeño. Cabe recordar que en la previa del torneo Masters 1.000 de París-Bercy, reconoció que la distancia no es fácil. «Dejas a tu hijo en casa y sin poder verlo después de dos o tres semanas, cuando todavía apenas nos conocemos, y ya lo extrañas, es una nueva experiencia, pero todos los cambios son difíciles en la vida».

IMÁGENES EXCLUSIVAS: Rafa Nadal y Mery Perelló, primer viaje con su bebé (contenido para registrados y suscriptores) https://t.co/NAhWl3IiVz pic.twitter.com/tdmLEwzp8x — Revista ¡HOLA! (@hola) November 11, 2022

En este punto, puso de manifiesto que gracias a los avances tecnológicos para poder seguir en contacto con su familia: «Ahora tenemos la suerte de que con la tecnología puedes hacer videollamadas y es algo que ayuda mucho».

Aunque el tenista ha reconocido que no se encuentra en su mejor momento a nivel físico, no se descarta que pueda hacerse con el trofeo. «Llego sin ritmo, pero en Paris estaba jugando bien, ganando set y break a un buen jugador como Tommy Paul. Estoy contento porque he podido entrenar y vengo con la ilusión de hacerlo bien. Si no pensara que tengo opciones de luchar por lo que he venido no estaría aquí. Creo que tengo mis posibilidades», manifestó en declaraciones a ATP.com.

El balear, que tiene opciones de terminar por sexta temporada como número uno del mundo, ha celebrado haber podido entrenar bien durante los últimos días, después de la derrota en su debut en París-Bercy, donde pagó la inactividad de los últimos meses. «No me ocurrió nada importante. Mucho tiempo sin competir. Tuve un pequeño problema en el estómago. Estoy bien. Un día malo y luego pude volver a entrenar normalmente sin problemas», apuntó. «Es evidente que en los últimos cinco meses he jugado muy poco. Desgraciadamente pasó lo que pasó en Wimbledon y desde ahí he jugado muy poco. Han sido un cúmulo de circunstancias negativas a nivel físico. Para mí es importante terminar el año compitiendo, algo que no pude hacer en 2021. Nunca se sabe. Muchas veces en el deporte las cosas cambian radicalmente. Estoy jugando bien», ha añadido.