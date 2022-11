Llatra larga vida a la ‘obra de pauma’.

Si no fuese por la transmisión oral y el entusiasmo de los artesanos, cuántas serían las técnicas tradicionales que desaparecerían. Desde hace casi una década, la maestra artesana de la llatra Aina Pistola (1946, Artà) imparte clases y talleres en Manacor, Maria de la Salut, Son Servera, Portocristo, Artà, y hasta en el hotel Es Racó d’Artà; ya cuenta con un alumnado de 73 personas, compuesto por mujeres y hombres de todas las edades.

«Estoy encantada con las clases, me encanta compartir y verlas contentas; me gustaría que las alumnas aprendiesen todo lo que sé. También aprendo mucho de ellas. Esto se está perdiendo, y más que se perderá: una hipoteca no puede pagarse haciendo senalles», afirma la artesana, mientras trenza manojos de brins con agilidad y destreza. «En casa éramos mi madre y tres hermanos, no teníamos dinero. Al salir de la escuela, incluso allí, nos poníamos a trabajar. Recuerdo que, por 15 metros de llatra, me pagaban siete pesetas; hacía siete tiras y eran 49 pesetas, con lo que podíamos pasar la semana», recuerda Aina.

Las alumnas están encantadas con su maestra y todas coinciden en que el proceso les relaja y traslada a su infancia. «Cuando era pequeña, al salir de clase ayudaba a mi madre. Yo hacía la llatra y ella cosía; me apunté a clase para aprender a coser», afirma Margalida Ferrer. En eso coincide con Margalida Espinosa: «Mi abuela me dejaba pegar un par de puntos, pero le desbarataba el trabajo».