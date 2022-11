Ya han llegado los dos días más esperados de la semana para la mayoría de personas. Haga sol, frío, esté nublado, llueva o no, tenemos propuestas de todo tipo para que el tiempo no te deje sin planes. Así que sal, disfruta y no te olvides que Mallorca está llena de cosas por hacer y con precios asequibles para todo tipo de bolsillos. Estar rodeado de naturaleza mientras haces una torrada, cantar canciones que te traen recuerdos en un musical o ir al cine a ver uno de sus muchos estrenos son algunas de las opciones que te proponemos para hacer el sábado y el domingo.

'Fires' y naturaleza Muro vive este fin de semana su fira de la tardor. En esta gran cita no puede faltar su popular Fira de la Carabassa, que llega este año a su XI edición. El sábado podrás disfrutar de taller de Llanternes, una visita guiada con actividades de arqueología, un correfoc infantil y conciertos, entre otros. Por la noche no te puedes perder el 16º Tast de Vins. El domingo los productos de los feriantes llenarán las calles del pueblo y llegará uno de los momentos más esperados por todos: el Concurs de Pesada de la Carabassa. Acudir a uno de los merenderos de Mallorca para torrar puede ser una gran idea para este fin de semana. El calorcito del fuego en estos días que oscurece más pronto, pasar un rato agradable al aire libre y comer en buena compañía es una muy buena opción para estos meses. Aunque a la mayoría de estos lugares puedes llegar con el coche, una vez instalado siempre puedes dar un paseo o hacer una excursión por sus alrededores. El área recreativa de Caubet, Son Tries (que incluye parque infantil) o el Puig de Santa Magdalena son algunos de los muchas áreas recreativas que hay en la Isla. Cine y música ¿Preparado para los estrenos más esperados de la semana? Si es así, sigue leyendo porque esto te interesa. En primer lugar te recomendamos Black Panther: Wakanda forever. En esta secuela los compatriotas del fallecido Rey T'Challa intervienen para proteger a su nación de las potencias mundiales. También llega a los cines el thriller español As bestas. Esta película está basada en un suceso sobre el enfrentamiento en una aldea gallega entre un matrimonio extranjero y unos vecinos locales. Y por último Tori y Lokita. En este film los hermanos Dardenne denuncian la crueldad del sistema europeo de acogida de inmigrantes a través de la historia de amistad incondicional entre una adolescente y un niño africano. Si te apetece ir al teatro tenemos tres propuestas para ti. Trui Teatre te trae el domingo a las 19 horas al cómico Ángel Martín. El guionista presenta su nuevo espectáculo #103noches, work in progress en desarrollo. Una reflexión sobre el tiempo que ha pasado confinado consigo mismo y que le ha servido para tomar una de las decisiones más importantes de su vida. El Auditorium de Palma vibrará esté fin de semana con dos musicales muy entretenidos. Con La Movida podrás revivir las noches españolas de la década de los 80, con los éxitos de Los Rebeldes, Los Secretos, Tino Casal, Mecano, Alaska y Dinarama y muchos más. Este espectáculo se realizará el sábado y el domingo a las 19 horas. Si prefieres más música en inglés We Love Queen puede ser un gran show para ti. El 12 y el 13 de noviembre a las 18 horas se interpretará el homenaje a la música de Queen teatralizándola y llevándola a escena, pero sin perder ni un ápice de la esencia de las canciones.