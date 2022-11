La patronal de comercio mayoritaria de las Islas Baleares, AFEDECO, inicia desde hoy día 7 y hasta el próximo día 20 de noviembre, la campaña Rasca y Gana, una acción de dinamización y de apoyo al comercio minorista 2022, que se enmarca en el Programa de Comercio Minorista, de Cámara de España y la red territorial de cámaras, cofinanciado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) y la Secretaría de Estado de Comercio.

Para poder conseguir un Rasca y Gana durante las semanas que dura esta campaña se tiene que realizar una compra en los establecimientos adheridos por un importe igual o superior a 20€. El propio comercio hará entrega del cartón con el que se pueden conseguir premios muy especiales donados por los comercios que participan en esta acción.

Para el presidente de AFEDECO, Toni Gayà, la campaña, «además de impulsar las ventas, nace con la pretensión de agradecer a los comerciantes el esfuerzo diario por mantener vivo el comercio de proximidad en un periodo previo al Black Friday y a las compras de Navidad. Hemos querido impulsar esta campaña en este momento para, en cierta manera, adelantar las ganas de comprar».

Para llevar a cabo este Rasca y Gana, AFEDECO ha contado también con la colaboración de la Cámara de Comercio de Mallorca. Este programa de apoyo al comercio minorista se desarrolla en unas calles determinadas de Palma alrededor del Mercado del Olivar. Concretamente: Caçador, Caputxins, plaza Comtat del Rosselló, calle de la Mercé, plaza España, Josep Anselm Clavé, Josep Tous Ferrer, Olmos, plaza de la Porta Pintada, San Miguel, Velázquez y calle Vilanova. Saber cuáles son los comercios que participan es fácil. El propio establecimiento dispone de un póster acreditativo con el que identificarás la campaña.

Los premios que se pueden obtener son una mochila Boho, de la tienda Happy Dreams, un humificador y cromoterapia, de Nutrición Activa, un vale del 20% de descuento en decoración navideña de Aquiles, un vale de 30€ para utilizar en la tienda B&J Shops, un reloj de mujer y otro reloj de hombre de la Relojería Miró, un juego de sábanas y un edredón de Princesita, unas zapatillas de Calzados Melchor y un lote de productos de Lush.



Además, para todos aquellos Rasca y Gana que no han resultado premiados se puede participar en un sorteo final que se celebrará con todos los tarjetones no premiados el día 25 de noviembre. Para participar en este sorteo simplemente hay que subir una foto del Rasca y Gana no premiado a las redes sociales de AFEDECO etiquetando a las entidades colaboradoras: @CambraMallorca y @AFEDECO con el hashtag #CorDeLaCiutat. AFEDECO informará del ganador a través de sus redes sociales.