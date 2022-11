Kathleen deberá esperar l Encarna Sánchez, Urdangarin y Bárbara Rey

La actriz, escritora, guionista y directora Kathleen Bendelack ha estado trabajando hace unos días en un corto, al que ha titulado Dulce amargura (o Bitter sweetness) y que ha rodado en la tienda Ribas & Casals, de cuyo storyboard es también autora. «La intención –nos dice– era rodarlo en dos días para presentarlo en el festival Evolution!, dentro del apartado Evolution 48 horas, que a última hora se canceló, pero… Bueno, no importa. Lo presentaremos en otro lugar. Lo único que me sabe mal es que estuvimos trabajando muy duro durante muchas horas». En el corto han participado Kathleen Bendelack, directora y guionista, que además interpreta a la mujer; Xisco Ródenas (en el papel de marido), Manolito de Teba (detective), Miquel J. Pujadas y Kiko Coll (dependientes), Sebastián Nadal y José Guerrero (sonido), Miguel Pujadas y Francis Expósito (ayudantes de dirección), Bernardo Bestard), Helen Erikson (escenografía); por gentileza de Ribas & Canals. «¿Que por qué los he elegido a ellos? Pues porque pienso que hoy por hoy están entre los mejores actores de la isla, cada uno dentro de su estilo».

Nos cuenta que a cada actor, «frente al storyboard, les he explicado cómo lo tenían que hacer en las escenas que interviniesen, aunque les he dejado que luego las interpretaran a su manera. Es decir, yo les doy la estructura y dejo que ellos pongan su creatividad, que es como entiendo que se debe de hacer el cine hoy». Dulce amargura, rodada, como hemos dicho, en 48 horas, es una historia de infidelidades, repleta de equívocos, que la hace divertida, con, además, un detective despistado de por medio, que se confunde continuamente, y con un final donde nada es lo que parece. Kathleen tiene, a nuestro modo de ver, dos cualidades fundamentales a la hora de hacer cine o teatro: constancia y moral alta. Siendo inglesa, no le es fácil colocar una de sus obras en una isla en la que en el teatro manda el catalán. Sin embargo, ella insiste a través de otros cauces, como pueden ser los festivales. Tampoco es mujer que se rasga las vestiduras ante cualquier contrariedad, como que le suspendan algo en que ella vaya a participar, cosa que le ha ocurrido hace unos días con el Evolution 48 horas.

«Es una pena, pero buscaremos otros cauces para mostrar nuestro trabajo. Tengo otro corto, guionizado por mí, Adiós Toulouse Lautrec, interpretado por Manolito de Teba, que se mete muy bien en el papel del pintor francés. Por una parte innovador y revolucionario, por otra, rechazado, en el que yo interpreto a una bailarina, Jane Avril, a la vez musa suya, actuando también Mari Monserrat, como Romy Belamy. Dicho trabajo ha sido seleccionado para el festival New York 2022, igual que otro, La verdadera mentira, que se ha presentado en el festival de Toni Caimari».

Juan Luis Galiacho

Hace unos días entrevistamos en esta página al periodista Juan Luis Galiacho referente al libro Escarna en carne viva, escrito con el también periodista Pedro Pérez Hernández, libro que de la mano de La esfera de los libros, saldrá a la venta el próximo día 16 de los corrientes. Galiacho, que a lo largo de más de veinte años, fue cronista de las vacaciones reales en Marivent, a la hora de escribir el libro, no ha querido dejar en el olvido el sketch de Martes y Trece, en el que los cómicos, uno convertido en Encarna Sánchez y el otro en Isabel Pantoja, escenifican que se vienen a Mallorca, de vacaciones. Sketch que significó el principio del fin de la relación que hubo entre ambas, rematado por la aparición, poco tiempo después, de unas fotos en la playa de la tonadillera y su amiga, también cantante, María del Monte.

Por otra parte, a Galiacho, durante la conversación que mantuvimos, y que fue un par de días después de la aparición del primer programa ¿Quién es mi padre?, protagonizado por Albert Solá recientemente fallecido, que alegaba que don Juan Carlos era su padre, y en el que él participó, como comentarista, considera que «no creo que este señor fuera hijo del emérito». También hablamos de Urdangarin, el último yerno de don Juan Carlos y doña Sofía, preguntándole, entre otras cosas, que si ya no es yerno, y si ya no pertenece a la familia del Rey, ¿por qué lleva escolta? Galiacho cree –y como él, otros– que el exmarido de Cristina está esperando a que alguien pague su silencio, ya bien con dinero, ya bien con un puesto que le permita vivir su nueva vida sin problemas económicos. Y es que los silencios, y más los de este hombre, tienen un precio.

Y en cuanto a si Bárbara Rey se puede decidir un día a ponerse el mundo por montera y hablar del rey emérito y ella, Galiacho cree que no, ya que si lo hace perderá todo su valor y será una más... «Bárbara, que es totanera y no de la aristocracia europea, sufrió mucho cuando a principios de los años noventa lanzó un dardo envenenado al Palacio de la Zarzuela, manteniendo muy bien el tipo ante los servicios secretos... Te puedo contar hoy ya un secreto: les costó mucho llegar a un acuerdo con ella... Pero hoy en día, decir lo que de verdad ocurrió, significaría perder todo lo ganado en más de 20 años... Me decía el otro día su amiga, Jeny Llada, que si fuera Bárbara lo contaría todo...Y de hecho, hay ya una serie de Antena 3 TV, prevista para abril, donde ella participa activamente y en la que también salgo yo.... Pero, creo sinceramente, que nunca sabremos de verdad lo que hubo entre los dos y lo que se contaron... Bárbara alargará el espectáculo que ha sido su modo de vida, y que siempre le ha ido muy bien con Juan Sumer, el apodo que el rey emérito utilizaba para verse con ella... Y con otras artistas, también famosas, que aún no han salido a la luz». Ahora solo hay que esperar a que se emitan los podcast que ha grabado Corinna sobre su relación con el Emérito. Que a ver qué cuenta Pues eso, esperaremos a ver qué pasa.