Mallorquines en Monrovia | La Ruta fotográfica, a punto | ‘El Destripador’

El abogado Bellapart, presidente de la Fundación AG Children for Liberia, y un grupo de mallorquines han viajado a Monrovia (Liberia) durante toda una semana en misión solidaria, habiendo realizado una serie de visitas, entre ellas a Mother Victoria y al Orfanato de Matadi, donde han entregado juguetes, donados por Juguettos Palma, y libros infantiles en inglés a cada niño (libros y juguetes que luego compartirán entre ellos).

El primer día de estancia también fueron a comprar comida suficiente para un mes, que entregaron en los dos orfanatos.

Programa

Durante su estancia en aquellas tierras, desayunaron con Ángel Encino Enseñat, empresario de ascendencia mallorquina que lleva en Liberia 16 años, «y que nos explicó –nos cuenta Bellapart– muchas cosas imprescindibles para seguir trabajando con nuestra fundación. Casado, con 3 hijos –uno de ellos es una niña adoptada en la India–, Encino Enseñat ayuda en infinidad de proyectos a los más necesitados del país, ya sea vacunando a los presos en la cárcel de Monrovia, donde doce personas viven en apenas seis metros cuadrados, donde, además, hacen sus necesidades. Habitáculo en que sólo los más fuertes pueden tumbarse para dormir. Además, visita y atiende, junto al médico costarricense del que os hablamos en la anterior crónica, Marlon Martínez, a personas que viven en centros de refugiados, etc. También visitamos a nuestro abogado para redactar los acuerdos de colaboración con Mother Victoria».

Entrega de diplomas

El tercer día de estancia en Monrovia, los mallorquines, con el doctor Marlon se acercaron al orfanato de la fundación, donde este atendió a todos los niños, recomendando que algunos fueran al hospital para ser mejor atendidos.

El cuarto día de estancia se trasladaron al orfanato de Kingsville, también de la fundación, donde entregaron diplomas de graduación. El acto se desarrolló en el transcurso de una gran fiesta a la que se sumaron todos los vecinos. Con este diploma, estos chicos están en disposición de poder iniciar los estudios en la universidad, aunque no todos lo conseguirán al carecer de medios económicos. «Sin embargo –señala Bellapart–, sí hemos conseguido que tres de nuestros chicos (Prince, Peter y Maya) accedan a estudios de formación profesional, ya que tres de las personas que nos acompañaron pagarán sus estudios de electricista, fontanero y peluquera».

El 13 de enero de 2023

Este año, la Ruta fotográfica por Mallorca dará visibilidad y apoyo a la Fundación AG Children for Liberia, cuyo presidente es el abogado palmesano Alejandro Bellapart. En esta edición, los padrinos de la misma serán tres: Carlos Bellapart, Aitor Nasarala y Carlos de la Cruz. En cuanto a participantes, señalar que habrá una representación de los tres Ejércitos, el de Tierra, con los fotógrafos coronel Antonio Ortiz, cabo Javier Troyano y cabo Sergi Cañellas, además de un conjunto de fotografías pertenecientes al archivo militar de Balears, fotos, sin duda, con mucha historia, ya que algunas datan del año 1935.

Por parte de la Armada, participarán el capitán de navío Javier Núñez de Prado Aparicio y el teniente de navío Santiago Rey Núñez.

Recorrido de la Ruta 2023

En cuanto a las exposiciones a celebrar, la primera tendrá lugar el 13 de enero de 2023, siendo su escenario el Centro de Historia y Cultura Militar, contando con la presencia de 33 fotógrafos que entre todos aportarán un total de 132 fotografías.

La Ruta continuará en febrero, en el Auditorio Municipal de Porreres; en marzo, en el Museo Histórico Militar San Carlos; en abril, en Torre de Canyamel (Capdepera); en mayo, en el Parc de Bombers de Asima; el 9 de junio, en la Fortaleza La Mola (Menorca); en julio, en el Mesón Can Pedro (Génova); en agosto, en el aeródromo militar de Pollença, donde recientemente se le ha hecho una sesión fotográfica al segundo padrino de la Ruta fotográfica, Aitor Nasarala, de 6 años; en el mes de septiembre, la Ruta recalará en la Nit de l’Art; en noviembre, en Santa Maria; en diciembre, en el Casal Can Garau, en Sencelles y, posteriormente, en el hotel Sheraton Arabella Golf. Y en cuanto a la clausura, tendrá lugar el 19 de enero de 2024, en el Centro de Historia y Cultura Militar.

A todo ello, lo cual no es poco, hay que añadir el mercadillo solidario, a celebrar el 30 de julio, en el Museo de San Carlos, con actuaciones musicales diversas, más otros dos eventos en el mes de septiembre y un desfile de moda organizado por Nendy Bota. Y como broche final de La Ruta fotográfica de 2023, en Calvià se celebrará otro gran acto solidario.

Martina Romero, el capitán de navío Javier Núñez y el teniente de navío Santiago Rey.

Martina Romero señala, por último, que «en esta edición nos acompañará personal sanitario, entre el que estará la doctora Esther Lliro y la auxiliar de enfermería Laura Galdón mostrando fotografías de Gambia, además de las fotos acuáticas tomadas por el enfermero Nicolás Bordoy.

Tras ‘Mi otra liga’...

Nuestro compañero y amigo Miquel Alzamora, de la sección de Deportes de Ultima Hora, publicará el próximo jueves, 3 de noviembre, su segundo libro. En este caso, a diferencia del primero, un ensayo en torno al fútbol, La otra liga, que nos atrapó de tal modo que en dos noches nos lo leímos, se trata de 1888 El año de Jack, una novela que gira alrededor de la vida y obra de Jack El Destripador, en el que los periodistas, que no la policía –que lo son, pero menos–, son los protagonistas. Es un libro que le ha costado dos años de trabajo, tras otros pocos de investigar.

Miquel Alzamora indaga en el mundo de Jack El Destripador en esta novela.

«Sí, el personaje me interesó desde el mismo día que tuve noticias de él. Como en mis mocedades solo había dos cadenas de televisión, tenía tiempo para leer, y al descubrir a Jack, leí e investigué sobre él, y como soy periodista, dejé que estos, los periodistas y sus investigaciones sobre su caso, fueran los protagonistas. Y, pues como digo, le he dedicado dos años de mi vida, a costa de sacrificar muchas horas de la noche y tiempo libre… Porque cuando uno se propone algo ha de saber que de algún modo tendrá que sacar tiempo para conseguirlo… Y encima, a mí me ocurrió una cosa, que seguramente le ocurre a otros escritores: cuando tenía bastante escrito del libro, al releerlo no me gustó y lo tiré, por lo que tuve que comenzar de nuevo».

Esta nueva novela la presentará, como hemos dicho, el próximo jueves (20.00 horas) y lo hará en la Fundació Sa Nostra.

Mucha suerte, amigo…