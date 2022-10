Susurrando al oído de los caballos l ‘Palma compasiva’, ¡un éxito! l Placa a Ivonne Siles

Lara Domínguez es empresaria, solidaria y chamán, actividades que nada tienen que ver entre sí, pero que compagina a la perfección. La conocimos en la presentación del libro de Patricia Chinchilla, Sin reglas. Nos contó cómo era su día a día, diciéndonos, muy orgullosa, que provenía «de una familia donde el compromiso, la valentía y las ganas de emprender han estado presentes siempre. Mi familia se ha dedicado al mundo de la alimentación y del tabaco (entiéndase venta de tabaco en estanco). Gracias al esfuerzo realizado, nuestras empresas están entre las líderes de Balears».

Nunca deja de aprender

Reconoce con orgullo que de su padre, heredó «todas aquellas aptitudes que me han permitido convertirme en una empresaria de referencia, siempre con la mirada puesta en el futuro, un futuro sin miedos. Por otra parte, sé compaginar mi tiempo, pues soy esposa, madre, empresaria y estudiante. Sí, estudiante, porque mi lema es ‘si quieres seguir evolucionando como ser humano, nunca dejes de aprender’. Por eso sigo estudiando».

Lara Domínguez.

Al margen de lo dicho, lo cual no es poco, Lara destina parte de lo que tiene a compartir con los que no tienen nada. «Comparto, sobre todo, como cooperante y voluntaria, parte de mi tiempo, ayudando a quien más lo necesiten. Como cooperante y voluntaria –matiza– he estado en Cruz Roja, como voluntaria ayudando a los niños del departamento de oncología, en la cárcel, en la guardería de los hijos de los presos, en el comedor Tardor, a donde a veces me acompaña mi marido con la intención de echar una mano en lo que materialmente se precisa... Y aunque no me paso mucho tiempo en el comedor, que desde luego es menos del que quisiera, hago aportaciones económicas periódicas».

¿Qué les digo a los caballos...?

Quedamos con ella para otro día, donde, con más tranquilidad y menos prisas, podamos hablar de lo que hace, de cómo lo hace y de por qué lo hace. Sin embargo, le pedimos, antes de despedirnos, que nos diga lo que les susurra a los caballos, qué les dice cuando habla con ellos…. «¿Que qué les digo…? –sonríe–. Primero me conecto con ellos, y es cuando me transmiten el conflicto que tienen. Porque los animales son el reflejo de como somos nosotros, y cuando el dueño, o su familia, tienen un problema, el caballo lo percibe y se lo hace suyo, lo cual, si le conoces, no puede disimular. Mi caballo, por ejemplo, que se dedicaba a las carreras, y al que salvé de una muerte segura a causa de una negligencia veterinaria, me di cuenta que tenía muy claro que se quería morir, y que si aguantaba era porque le daba pena dejarme pensando que iba a sufrir mucho por ello. Sí, todo eso me lo transmitía cuando le hablaba al oído...

En vista de lo cual, lo primero que hice fue darle libertad completa. Sí, dejarle hacer lo que quisiera, incluso, si quería marcharse… Pues que se fuera... Le hablaba mucho al oído, como si lo hiciera con otra persona, además de aplicarle reiki, plantas, aceites… Y así, poco a poco, lo pude sacar adelante…».

Pues seguiremos hablando más adelante...

Red de llamadas

María García Rodríguez, coordinadora de Palma Compasiva, nos deja en el contestador del móvil una buena noticia. «A raíz de la publicación en Ultima Hora sobre las actividades que estamos llevando a cabo a través de Palma Compasiva, la reacción del lector ha sido muy positiva, pues tenemos más de ochenta emails, enviados por otros tantos lectores, ofreciéndose como voluntarios para el apartado que hemos denominado Red de Llamadas, consistente en contar con personas que viven en soledad, hablar con ellas y, si precisan algo, encontrar la manera de resolvérselo. A dichos lectores les estamos llamando para explicarle s lo que deben de hacer. Podría ser que no fueran todos los que aceptaran realizar este cometido, pero sí, seguro que una gran mayoría lo hará».

«Además de Red de Llamadas, Palma Compasiva tiene otras dos funciones, una de ellas a pleno rendimiento, a la que denominamos 'Una Estona en Companya', que tiene lugar en la sede de la AAVV de Blanquerna, los lunes de cuatro a seis de la tarde y los viernes de 11.00 a 13.00 horas. El objetivo es que a lo largo de dos horas, gente mayor, sin mucha compañía, pueda reunirse en ese local con otras que se encuentran en sus mismas condiciones. La otra es 'La Escalera Solidaria', que está en proceso de creación. A través de ellas –recuerda María– buscamos personas que vivan en bloques para que motiven a los demás residentes a ayudar a las personas, que también vivan en el edificio, que tengan problemas de soledad.

Los interesados pueden informarse, si es para Red de Llamadas, a través de contacto@palmacompasiva.org, y si es para Una Estona en Companya, llamando al 667 912 626 y al 615 512 094, o través de ncblanquerna@palmacompasiva.org.

Reconocimiento

Ivonne Siles con Víctor Guerra Durán, de la Asociación Djs. Veteranos y Barmans de Discotecas.

El sábado, sobre las 23.00 horas, en el Pepes Pub de Son Oliva, la Asociación de Djs. Veteranos, Directores y Barmans de Discoteca hará entrega de una placa a Ivonne Siles, mujer trans, por su constante actividad en defensa de los derechos de estas, «que pese a las libertades que puedan haber hoy, seguimos teniendo problemas por el simple hecho de, pese a haber nacido en el cuerpo equivocado, ser como consideramos que somos, mujeres». Ivonne, que uniéndose a la causa de la mujer iraní, se cortó un mechón de su melena, lo cual difundió a través de las redes, acudirá a recibir la placa acompañada por su esposa –también mujer trans– Blanca, por cierto, muy guapa.