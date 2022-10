Pablo Erroz presentó junto a la bodega LAUS la primera etiqueta de edición limitada de la marca de uno de sus vinos más icónicos. Un acto celebrado en sociedad ayer por la tarde en el hotel Born, de Palma al que asistieron, además del propio Pablo Erroz, Natalia Royo, responsable de comunicación de bodegas LAUS, así como influencers, empresarios, gente de la cultura y profesionales del sector de la restauración. Un acto en el que los asistentes además de conocer el proceso e historia del diseño de la etiqueta y el estuche, pudieron degustar el vino.

Por su parte, Pablo Erroz destacó que «más que un reto a sido una aventura en un proceso con el que me he divertido y al que he podido aportar y dar frescura. La moda, el vino y el interiorismo tienen mucho en común, en un proyecto que lo hace sostenible». La firme apuesta por el diseño de la marca aragonesa ha construido esta unión, que comenzó en marzo durante el desfile de Pablo Erroz en la Mercedes-Benz Fashion Week Madrid.

Se trata de mil botellas, numeradas y presentadas en un elegante estuche de dos botellas, también creación de Erroz, de la primera edición especial limitada de uno de los vinos más galardonados de la bodega del Somontano, LAUS Reserva 2016. Una serie formada por dos diseños sutilmente diferentes que, una vez se unen, crean un nuevo diseño, y que se venderá en una edición coleccionista en estuche, con funda print en papel reciclado, y que estará disponible en vinotecas y tiendas especializadas en Mallorca y en la Península.

Se trata de un vino vegano, cien por ciento cabernet sauvignon y envejecido en barricas nuevas de roble francés durante trece meses. Un vino de gran volumen y tanino marcado, en el que destacan los aromas a fruta madura, tostados y cuero.