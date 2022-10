Después de cinco días del nacimiento de su primer hijo, el tenista mallorquín Rafa Nadal ha reaparecido para hacer sus primeras declaraciones sobre el acontecimiento. Nadal ha querido agradecer todas las muestras de cariño que han recibido estos días y mostrar su alegría. «Hola a todos. Después de unos días y muchos mensajes de cariño sólo quería daros las gracias a todos! Estamos muy contentos y todos muy bien! Un fuerte abrazo».

Rafa y su mujer, Xisca Perelló, han vivido el nacimiento de su primer hijo con tranquilidad en la clínica, donde no han recibido las típicas visitas de familiares, amigos y conocidos. A pesar de esto las muestras de apoyo han sido constantes y han llegado ramos de flores y centros, a modo de felicitación por la llegada del pequeño.

Desde el sábado no ha trascendido ninguna imagen de los padres, que siempre han querido mantener alejada su vida personal de la esfera pública. Pero este martes se pudo ver la primera foto del tenista tras el nacimiento de su hijo entrenando en su academia junto al hongkonés Coleman Wong. Los dos tenistas compartieron una sesión de entrenamiento en Manacor, que ha difundido en redes sociales el propio tenista hongkonés. «Muy agradecido y honrado de haber entrenado con mi ídolo. ¡El hombre que me hizo empezar a jugar al tenis!», ha escrito en Instagram.

A pesar de la discreción, una pareja que coincidió con el matrimonio en el hospital explicó ante la prensa cómo fue su encuentro: «Mi pequeño nació el jueves. Ya me iban a dar el alta y de repente, en medio del pasillo, me he topado con una pareja, acompañada por un celador, que se dirigían al paritorio. Iba a desearles buena suerte, pero en ese momento me he dado cuenta de que eran Rafa Nadal y su mujer. Mira, yo no me lo podía creer. Rafa nos ha saludado muy amable, con un bon dia», explicaron Andreu y Mari Àngels.