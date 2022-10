La cláusula del divorcio en la que Pitt quería esconder un drama familiar

Se siguen conociendo detalles acerca de la denuncia pública de Angelina Jolie contra Brad Pitt por abusos y maltrato. Este lunes la intérprete revelaba que su exmarido había asfixiado a uno de sus hijos y golpeado a otro, además de derramar cerveza y vino sobre ellos, durante una discusión en un vuelo privado de Francia a California (Estados Unidos) en 2016. La acusación de abuso figura en los documentos oficiales de la contrademanda que la actriz ha presentado dentro de la batalla legal que mantienen por la venta de su antigua bodega francesa, llamada Château Miraval, según adelantó The New York Times. Según el testimonio de Jolie, él le pidió firmar un acuerdo para no revelar detalles sobre «el abuso físico y emocional» hacia ella y sus hijos.

La contrademanda presentada responde a una demanda anterior de Pitt contra Jolie por la venta de su participación de la bodega. La intérprete ya había alegado antes que vendió su participación después de que las conversaciones entre ambos se rompieran porque Pitt había tratado de «condicionar el acuerdo», con el objetivo de esconder los abusos. La actriz, según su relato, no aceptó este acuerdo, lo que motivó el total distanciamiento y la batalla legal que mantienen actualmente. «Pitt asfixió a uno de los niños y golpeó a otro en la cara. Algunos de los niños le suplicaron que se detuviera. Todos estaban asustados. Muchos lloraban", detalla el texto de la contrademanda que ha impresionado al mundo.