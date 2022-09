Otoña al fin

El otoño astronómico ha comenzado este viernes, 23 de septiembre, a las 3.04 horas de la madrugada. Tras un verano con las temperaturas más elevadas desde que hay registros, este otoño se presenta mucho más seco y caluroso de lo que es habitual. La nueva estación, según el Observatorio Astronómico Nacional, durará 89 días y 21 horas y concluirá el 21 de diciembre con el inicio del invierno. Se espera que sea un otoño típico, con jornadas de intensas lluvias, sol, calor y fuertes vientos en un sólo día, y aunque este año se prevé más cálido de lo normal, este fin de semana Mallorca registrará una bajada considerable en las temperaturas.

A modo de reportaje, para ilustrar el inicio del otoño, Anabel Miranda luce algunas de las prendas de esta temporada, que ofrece la boutique Donna de Xino’s. Arquitecta técnica del Estado y apasionada del mundo de la moda y el deporte, Anabel Miranda (Murcia, 1987) señala que «estaba deseando que llegase el otoño y bajen un poco las temperaturas para poder disfrutar más del deporte al aire libre o salir de excursión a la montaña».

Estampados, katiuskas con plataforma y prendas oversize para la temporada.

Desde pequeña practica danza, gimnasia rítmica, natación y fútbol. «Los equipos de fútbol en los que he jugado han sido el Murcia Femeninas, campeonas de Murcia en diversas ocasiones; y en UCAM, en el que también jugué a nivel nacional, aunque este deporte me pilló ya de mayor porque de pequeña me decían que las niñas no jugaban al fútbol». Mujer luchadora y con espíritu de superación, se ha tenido que enfrentar a retos a causa de una pequeña minusvalía en un brazo. «A veces he pensado en dar charlas a discapacitados o padres para que vean que todo es posible por muchas barreras que te encuentres en la vida».

Anabel luce uno de los ‘looks’ de este otoño: chaquetón de plumas, pantalón ‘cargo’, jersey de punto y deportivas.

La moda, la arquitectura y el diseño llenan su tiempo libre. «A la hora de vestir apuesto por líneas básicas y toques elegantes, tonos neutros y calzado cómodo. Siempre llevo piezas que me gusten por su diseño desde la sencillez del less is more, como decía Le Corbusier, porque al final la arquitectura y la moda se unen por el diseño creativo». El empresario textil Pedro Mesquida muestra una amplia colección para esta temporada para mujer. «Vuelven los chaquetones de plumas y prendas técnicas, así como abrigos largos, tipo Velvet. Los vestidos estampados y muy sedosos estilo vintage y mucho pantalón, tanto de vestir como tejanos o tipo ‘cargo’».