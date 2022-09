Una academia de inglés de Bilbao utiliza el reclamo sexual de Magaluf en sus anuncios

Las noches locas de Magaluf ya no son exclusivamente patrimonio mallorquín. Una cadena de academias de inglés ha publicitado en Bilbao unos anuncios en marquesinas en los que aluden a los ligues en ese núcleo de Calvià: «Tu inglés playero sirve para triunfar en Magaluf, pero con un 'Do You Wanna f*uck in my hostel?' (¿Quieres tener sexo en mi hostal?) no vas a lograr el trabajo que quieres. Bro».

Más abajo, en el anuncio, advierten «Summer is over» (el verano ha acabado), y rematan: «Aprende inglés todo el año». El anuncio se ha vuelto viral en algunas redes sociales, que lo han compartido de forma compulsiva. Mientras muchos empresarios de Calvià intentan dignificar la imagen de Punta Ballena y otras avenidas de los excesos, en la Península (por no hablar de en Inglaterra) Magaluf sigue siendo conocida por sus juergas antológicas. Que duran todo un verano.