Inmersa en una crisis de salud mental, con cifras realmente alarmantes, las redes sociales se vuelcan en los últimos años en alternativas para remontar el ánimo, la autoconfianza y paliar los excesivos estímulos a los que nos exponemos diariamente. De ahí bebe la tendencia al alza conocida como la «romantización». Las plataformas de TikTok, Instagram y YouTube se inundan de publicaciones con ideas y consejos para disfrutar del tiempo asolas, buscando la reflexión y la pausa, como método para calmar la ansiedad o la baja autoestima. El concepto parte de disfrutar de lo que se tiene y prestar atención plena a pequeños detalles o momentos del día.

1. Desayunos

Con el objetivo de sentirte mejor, no solo por fuera, sino también por dentro, empieza tus días con energía y un desayuno nutritivo y sin ultraprocesados. Aléjate de bollerías y azúcares y opta por tostadas de aguacate, boles de porridge con frutas o tortitas de avena y plátano. Un truco para animarte por las mañanas es colocar los alimentos y cuidar la presentación. Mímate en los primeros instantes del día, como si desayunaras en una cafetería coqueta. Intenta cambiar la lúgubre mesa de la cocina, por un lugar con luz y en el que pase el aire, como la sala o la terraza. Puede que al principio te parezca una tontería o te cueste, pero con el paso de los días notarás que ese simple gesto de hace afrontar un poquito mejor el día.

2. Ponte guapo

Otro de los simples gestos que pueden cambiarte el humor y darte un poco más de autoconfianza es prestar atención a tu imagen. Normalmente, cuando acudimos a consejos de romantizar tu vida o del conocido selfcare (autocuidado) es síntoma de no estar del todo a gusto con nosotros mismos. En esas ocasiones, puede que nos descuidemos, sobre todo en cuanto a estética se refiere. Para revertir la tendencia, después de gozar de tu bonito desayuno, invierte unos momentos en buscar prendas que te gusten -una buena idea es comprar nuevas-, maquillarte y ponerte joyitas (pendientes, pulseras o collares). Diviértete con la moda y enfúndate en renovados estilos. Entrado el día, cuando estés inmerso en tus labores, una simple ojeada a tus accesorios o tu nueva blusa te recordará el camino de autocuidado que has emprendido.

3. Paseos

En cuestiones de «romantizar tu vida» se suele recomendar pasar tiempo a solas. Solo así es posible desenmascarar dudas y problemas agazapados en la mente o desarrollar nuevas ideas, aún en pañales. Puede que, de primeras, suene aburrido y uno se imagine sentado en una silla, cara a la pared, pensando en todo y a la vez en nada. Nada más lejos de la realidad. Una buena y dinámica opción es dar paseos, mejor si son en entornos naturales, cerca de campos, montañas o playas. Durante la marcha puedes, o bien abstraerte en el silencio para clarificar la mente o aprender mediante podcadst o audiolibros temas que te ayuden a mejorar.

4. Ejercicio

No hace falta estar encerrado en un gimnasio sufriendo. Todo el mundo, incluso el más desentrenado, puede iniciarse en el deporte e ir mejorando poco a poco, semana a semana. Dentro de un año serás una persona distinta. No pasa nada si el gimnasio no es lo tuyo: tienes natación, tenis, el running o la escalada, entre otros. La práctica regular del ejercicio no solo te aportará beneficios físicos, sino que te sentirás más motivado y con más energía. Además, te ayudará a desconectar de las precocupaciones laborales y personales.

5. Citas contigo mismo

Al menos una vez a la semana conviene mantener citas con uno mismo. Puede ser merendar o desayunar en tu cafetería preferida; ir un día a la playa solo para leer un libro; hacerte una sesión de belleza con cremas y mascarillas o ir solo al cine a ver una película que te apetezca. Hay mil opciones, distintas y divertidas, para dedicarte tiempo a ti mismo.