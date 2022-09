El popular juego del verano de Ultima Hora: el Fruti 6.000, ya ha encontrado al gran ganador de esta temporada. El afortunado del juego de las frutas ha sido José Matas Gómez, suscriptor desde el año 2016, vecino de Palma. Matas recogió el premio en la oficina del Club del Suscriptor el pasado miércoles y aseguró con una enorme sonrisa que «invitaré a la familia a una buena comida. El resto lo guardaré y pensaré en qué invertirlo».



Caterina Noguera, directora de Fidelización, Suscripciones y Logística fue la encargada de entregar el cheque valorado en 6.000 euros de esta edición. Un premio que cada año hace sonreír a un lector de este diario. Pero no es el único, ya que los cupones contienen combinaciones de frutas que han hecho que muchos ya hayan conseguido importantes premios en metálico por valor de 1€ y 500€.



Continuando con la gran lista de premios, no podemos olvidar que también se han entregado vales de compra de El Corte Inglés, que este año han contando con una novedad: además de los habituales vales de 6 o 30 euros, se han añadido vales de compra por valor de 100 euros.



Todos estos premios que se reparten durante toda la temporada estival, son una de las formas que tiene la organización del diario deagradecer la fidelidad depositada en el medio de comunicación líder en las Baleares. Asimismo, otro de los guiños del periódico a sus lectores es la publicación en sus páginas de una selección de los ganadores de la semana, que ven publicada su foto junto a su premio. La mayoría de ellos confiesa que compartirá el dinero con la familia, ya sea comprando un regalo para todos o saliendo a cenar o a comer juntos.

A tiempo de participar

El Fruti 6.000 todavía no ha llegado a su fin. Y es que hasta el sábado 17 de septiembre seguirá repartiendo refrescantes premios. Recuerda que tan solo hay que comprar la Ultima Hora, despegar el boleto de la portada del diario y ‘rascar’ las pestañas. Si su combinación de frutas está agraciada puede pasar a recoger el premio con el cupón en mano y el DNI, de lunes a viernes, entre las 9.30 y las 13.30 horas, en la oficina del Club del Suscriptor de Palma (Paseo Mallorca 30), así como en las delegaciones del diario en Inca (Calle Bartomeu Coc, 22) y Manacor (C/ Verònica, 73).



Finalmente, desde Ultima Hora no queda más que desearles mucha suerte y dar la enhorabuena a todos los premiados hasta ahora y, especialmente, a José Matas por conseguir las tres peras.