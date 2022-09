Desde hace ocho años vive en Mallorca y el sábado fue proclamada en Palma Miss Bellísima Internacional Trans 2022. Jeanlee Díaz (Venezuela 1985) es una apasionada de la moda y la belleza. Ha participado en numerosos concursos y certámenes y asegura que «yo voy a ganar. No me apunto como otras que dicen que solo van a participar y pasárselo bien». Mujer competitiva y sincera, pero también muy sentimental, es consciente de que su carácter le ha provocado algún que otro problema en una sociedad en la que además, comenta, «lo de ser transexual aún no está tan normalizado como lo puede estar en Venezuela».

Arrasó en el certamen. ¿Cuántas bandas y trofeos ganó?

– Lo gané todo. Además de Miss Bellísima Internacional Trans 2022, me llevé cuatro bandas y dos trofeos: Mejor Producción, Miss Elegancia, Miss Fotogenia, Mejor Pasarela y Mejor traje de fantasía. Comencé a participar en concursos de belleza hace una década, con 27 años. Uno de los que más orgullosa estoy es el de Miss Venezuela Siempre Reina 2015.

¿Siempre ha ganado los concursos a los que se ha presentado?

– No, pero salgo a ganar, no para perder el tiempo o coger experiencia y hacer amigas. En Venezuela nos preparan tanto para ganar como para perder. De hecho no gané un concurso que para mí tenía mucho valor, pero lo celebré y felicité a la ganadora.

¿Surgen envidias o enemigas en los certámenes de belleza?

– A mí en todos los concursos, desde el minuto uno, y en este último mucho más. Todas me ven como la gran rival, y es evidente.

¿Cuál es su mejor arma de mujer?

– Mi físico es pura genética. No hago nada de deporte. Tengo experiencia y seguridad en mí misma. Camino con seguridad sobre la pasarela, me encanta posar y lucirme, así como una gran puesta en escena. Participar en los concursos de belleza trans me cuesta dinero. Invierto mucho en trajes y al final no me sale rentable, es más una satisfacción personal.

¿De cuántas cosas se ha operado?

– Solo de los pechos. Nada más. Y de los pechos he entrado a quirófano tres veces. Las dos primeras para aumento y la tercera quise hacerme una reducción.

¿Se cambió de sexo?

– No. Solo me he puesto pecho. No me he hecho ninguna intervención médica o quirúrgica de sexo.

¿Cuándo decidió dar el paso trans?

– A los 18 años. Mi transición fue larga. Mi madre lo entendió y aceptó desde el primer momento. Lo importante para ella era que yo estuviera bien. De mis siete hermanos solo a uno, al principio, le costó entenderlo. A día de hoy nos llevamos genial.

Jeanlee comenzó su proceso transgénero a los 18 años en Venezuela.

¿A la hora de comenzar una relación, le ven como hombre o mujer?

– Me miran como una chica. El hombre que le gusta una trans, no mira a un chico. Quiere la figura femenina.

¿Es una rompecorazones?

– Soy de relaciones largas. En el mundo trans hay mucho puterío, pero yo no. De hecho solo he tenido cuatro parejas en mi vida. Me casé una vez y mi última relación terminó hace solo un mes.

¿A qué se dedica?

– Ahora mismo no trabajo. Lamentablemente el tema laboral para nosotras se reduce al arte, la belleza o la prostitución. A mi me gusta mucho diseñar. Me hago mis propios trajes de fantasía, pero también de fiesta o noche. Diseño para mujeres como yo, muy femeninas. Yo soy mi mejor modelo.

¿Además de presentarse a certámenes de belleza, ha participado en algún otro concurso?

– Sí. Me eligieron para un reality show en televisión. Todas las participantes eran chicas, yo era la única trans y duré muy poco tiempo porque no me gustó nada el ambiente. Hablé con la organización del reality y me marché del programa.

¿Qué otras aficiones tiene?

– Muchas, soy una mujer muy activa. Me gusta mucho la música, la fiesta, estar con mis amigos e ir a la playa.

¿Cocina bien?

– No. No sé cocinar. Nada de nada. Siempre he ido de restaurantes. Otra cosa es que me guste la comida y, eso sí, como de todo.

¿Cuál es su próximo objetivo?

– Me han invitado a Miss Trans World en Italia, pero no sé si asistiré. Me gusta prepararme con tiempo y detrás de mí hay un equipo muy bueno que me ayuda, pero este evento está próximo y no sé si estaré preparada.