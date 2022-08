Contaron la historia en blanco y negro

Ellos formaron parte del grupo de fotógrafos y cámaras que empezaron a contar la historia de los veranos reales en Mallorca. Incluso a algunos, el rey Juan Carlos les llamaba por su nombre.

Cada verano, desde que Felipe VI es rey de España, miembros relevantes de la sociedad mallorquina son invitados por la Casa Real a una cena, este año celebrada en Marivent. Es una cena que, desde sus comienzos, está dejando fuera a los fotógrafos y los cámaras que fueron testigos de una época que arranca cuando los entonces príncipes de Asturias, Juan Carlos y Sofía, decidieron pasar las vacaciones en la Isla. Primero, fue en un hotel y luego –y hasta hoy– en Marivent. Gracias al trabajo gráfico, literal y audiovisual de estos profesionales, todo ese pasado, que forma parte de la historia más reciente de nuestro país, y por ende de Mallorca, puede ser recuperado en cualquier instante.

Testigos del pasado reciente

Gracias a ellos –y que conste que para escribir esto no hemos hablado con ninguno– tenemos constancia de esos casi cincuenta años de estancias veraniegas de la Familia Real en Mallorca. También hay imágenes registradas de los acontecimientos que surgieron en torno a Sus Majestades en la Isla, como la Copa del Rey de Vela, el Trofeo Princesa Sofía, el Trofeo Breitling, el Trofeo Mallorca… Son competiciones internacionales, donde a lo deportivo de gran nivel se le une lo social, también de gran nivel e interés mediático.

Hay que añadir las visitas de personalidades que pusieron el nombre de la Isla en el mapamundi, como la de los emperadores de Japón, los grandes duques de Luxemburgo, los reyes de Jordania, los príncipes de Gales, la reina de Inglaterra –que llegó a Palma en su barco, el Britania–; Soraya y Farah Diba –exemperatrices de Persia–, el Aga Khan IV, los expresidentes de EEUU Bush (padre) y Clinton; y la esposa del expresidente de EEUU Barak Obama. Todo eso, sin olvidar las salidas desde la base naval de Portopí del Fortuna con o sin invitados.

A esta lista podemos sumar la de personalidades y famosos que llegaron a Mallorca porque los Reyes veranean en ella, entre otros, Valentino, la ‘nietísima’ de Franco –Mari Carmen–, y su marido, el anticuario Rossi, con su hija y los hijos de ambos; Concha Velasco y Norma Duval con sus respectivas familias, Narciso Ibáñez Serrador, José Luis de Vilallonga, biógrafo del Rey, y Syliane; Joaquín Prat y familia, etc, a los que sumamos los que ya venían, incluso antes que los Reyes, o cuando ellos, como los Obregón, Ágata Ruiz de la Prada, los Sainz, Mario Conde, Sara Montiel, Pedro Ruiz, los duques de Badajoz o los que llegaron porque les gustó la Isla, como Diana de Francia, su hermano Henry d’Orleans, Adolfo Suárez, Felipe González, Alfonso Guerra, Aznar, Rajoy, el excanciller austriaco Bruno Kesky, el expresidente de la URSS Gorbachov, los actores Pierce Brosnan, Susan Sarandon, Tim Robins, Michael Douglas y su exesposa, Diandra, los padres de aquél, Kirk Douglas y su esposa, Diana; Jack Nicholson, Bob Geldof, uno de los organizadores del Live Aid, festival musical para ayudar a África, sin olvidarnos de grandes inversores, como Richard Brandson…

De todo ellos dieron cuenta los compañeros olvidados. Es más, gracias a su trabajo, esa parte de la historia de nuestra Comunidad puede recuperarse –hoy– con un simple clic.

Vaya nuestra gratitud

Otro de los méritos de estos compañeros es que fueron testigos de la infancia, adolescencia, juventud, primeros amores, primer coche, primera clase de vela, primera salida nocturna, primer baile, etc, de los hijos de Juan Carlos y Sofía, así como del paso de los años por estos. Sin embargo, ahora –insistimos– están siendo olvidados por la Casa Real, no sabemos si por no considerarlos miembros representativos de la sociedad balear, que imaginamos que no, o porque no saben quiénes son… Será por eso. Por ignorancia, algo que se supera preguntando. Pero no… Porque tampoco sabemos en qué fuentes se inspira la Casa Real a la hora de seleccionar a los invitados, pero seguro que no es la idónea… A no ser que las órdenes sean optar por la gente de ahora, olvidándose de la del pasado, lo cual, si fuera así, tampoco sería justo… O a lo mejor podría ser también porque los que seleccionan a los invitados, o no habían nacido, o eran unos niños, cuando los Reyes se decantaron por Mallorca.

A sabiendas de que nos podemos olvidar de algunos, ahí va la lista de fotógrafos y cámaras que desde el principio estuvieron ahí y que gracias a su legado podemos recomponer las estancias de los Reyes en Mallorca desde hace casi cincuenta años hasta hace ocho o diez, y algunos siguen hoy: Tomás Monserrat, Joan Llompart Torrelló, Tolo Ramón, Joan Torres, Joanet, Cosme Vives, Lorenzo Frau, Fernando Piamonte, Dalda, Juan Chavez, Mateo Terrades, Pep Bergas, Óscar Pipkin, Dani Cardona, Alfredo Garófano, Pepe Bosch, Paco Lara, Pepe Vicens, Manuel Hernández de León, Sebastián Terrassa, Bernardo Paz, Manolo Pinilla, Chema Clarés, Raúl Terrel, Julián Aguirre y Antonio Gutiérrez, sin olvidar a los cámaras y reporteros de TV3, TVE y Europa Press y los fallecidos Antonio Catalán, Juanjo Vega, Ramón Rabal, Sergio Rodrígo de la Mata, Toni Torres y Tolo Salleras.