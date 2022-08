Frente a una posible crisis climática, los gobiernos se plantean establecer un estado de emergencia climática ante los devastadores efectos del cambio climático, las olas de calor y los incendios. En estas circunstancias, dejarse el grifo abierto, bañarse en vez de ducharse, poner el lavavajillas o la lavadora sin estar llena, pueden ser acciones determinantes. Además, el ahorro de agua en los meses estivales es más difícil porque su necesidad incrementa, pero también es más oportuno, por ese mismo derroche. Adicionalmente, otra motivación puede ser disminuir la factura del agua.

Trucos para ahorrar agua

En primer lugar, es recomendable optar por duchas frente a baños. Llenar la bañera supone un gasto de hasta 200 litros de agua mientras que ducharse representa solo una cuarta parte de la cifra. Cierra el grifo cuando no se está utilizando, ya sea cuando te cepillas los dientes, te afeitas, te lavas las manos, los dientes y los platos o cuando te duchas. Por ejemplo, si nos lavamos los dientes con el grifo abierto gastamos alrededor de 6 litros, mientras que al abrirlo solo cuando lo necesitamos gastaremos menos de medio litro.

Por otro lado, no utilices el inodoro como una papelera a la que tiras pañuelos cada vez que tiras de la cadena gasta entre 8 a 10 litros de agua, según Ecologistas en Acción. Asimismo, asegúrate de que la cisterna no tenga fugas, ya que gota a gota no te das cuenta pero al final supone un gasto definitivo. Llena la lavadora y el lavavajillas lo máximo posible, la Organización de Consumidores y Usuarios señala que lavar los platos dos veces al día oscila entre los 120 litros si se hace a mano. Sin embargo, poner el lavavajillas una vez al día consume 25 litros de agua. Además, hay programas a media carga para utilizarlos cuando el electrodoméstico no esté completo y programas ECO pensados para una mayor eficiencia.

En cuanto a la cocina, es recomendable lavar las frutas y las verduras en un bol, en vez de directamente bajo el grifo. Más tarde podrás reutilizar ese agua para regar las plantas. Asimismo, riega a primera hora de la mañana o al atardecer, ya que, en las horas de sol el 30% del agua se evapora. Otra manera de ahorrar es cocinando los alimentos al vapor, con llenar un poquito el cazo es suficiente. Asimismo, para descongelar, te sugerimos hacerlo con antelación sacándolos del congelador, sin necesidad de ponerlos bajo el grifo.