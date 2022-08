Asier Martínez, tras colgarse el oro en el Campeonato Europeo de Atletismo, cumplió el sueño de un pequeño aficionado. En Munich desde la grada, el niño animaba al que se coronó campeón europeo de 110 metros vallas, que no dudó en acercarse y regalarle su dorsal. Acto seguido, el joven eufórico no podía creerse lo que le había pasado y no dudo en enseñárselo a todos los presentes. El vallista no cabía en sí mismo de alegría, pero tras el presente, el niño celebró el doble triunfo: el oro de Asier y el particular obsequio que le acompañará a casa.

Protagonista de una final agónica, el español estuvo igualado durante toda la carrera al francés Pascal Martinot-Lagarde que no lo superó por menos de una cabeza hasta alcanzar la misma línea de meta. Ninguno de los atletas cometió fallos, por lo que mantuvieron la misma trayectoria hasta que el oro fue decidido por una milésima, Martínez venció con un crono de 13.137. De esta manera batió, una vez más en una competición, su marca personal de 13.17. Tras el momento de tensión hasta conocer el resultado, el navarro lo festejó pletórico y quiso compartir su victoria con un joven aficionado de la grada. The kid's reaction. 😭😭😭 #Munich2022 #BackToTheRoofs (@atletismoRFEA) pic.twitter.com/6QCxXYejbP — European Athletics (@EuroAthletics) August 17, 2022 «Soy feliz con lo que he hecho. Iba de tapado y ha salido bien. Confiaba en ganar, pero sabía que era muy difícil porque había mucho nivel», confesó emocionado tras la victoria. Momentos antes, la cámara captó el vídeo viral del entrañable gesto del atleta que ha devuelto la emoción a los aficionados del atletismo. El vallista, a sus 22 años, se consagra tras la épica carrera en Munich que presagia un futuro prometedor. Aunque sus seguidores ya lo vieron despuntar en el Campeonato Europeo de Atletismo Sub-23 que se celebró el verano de 2021 en Estonia, donde el español de nuevo se colgó el oro.