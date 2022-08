Con cinco trabajos cinematográficos, el director mexicano Sergio Guerrero (Ciudad de México, 1959) pondrá su visión en un vídeo promocional realizado en Magaluf. «He visitado durante unos días la zona y es un lugar increíble. Tiene 600 metros de locura; es un maravilloso paraíso». No es el primer trabajo audiovisual que realiza el productor, director y guionista para promocionar una zona turística, ya que en Miami el Gobierno le contrató para llevar a cabo un trabajo similar y al poco tiempo se convirtió en destino de residentes y extranjeros. «Veo un cambio en Magaluf. No sólo veo ocio, también una preciosa playa y la arquitectura donde los hoteleros están realizando un esfuerzo y gran trabajo». «Con el vídeo promocional el objetivo será que la gente de la Isla tenga una nueva visión y aprecien el lugar tan fantástico que tienen».

Sergio Guerrero tiene su propia compañía con la que además estudia nuevos proyectos en Mallorca. Aunque reside en Estados Unidos, «iré yendo y viniendo, pues además del vídeo estoy colaborando con Ricardo Mendes, mi socio de iluminación, en una experiencia cultural de luz con diferentes sensaciones. Es un recorrido alucinante que podrá disfrutarse en Palma y del que no puedo desvelar nada más por el momento, pero que verá todo el mundo».

‘Intolerancia: no más’

Cineasta independiente filmó su última película Intolerance: no more (Intolerancia: No más) íntegramente con cámaras de seguridad, dashcam, incorporadas en el pecho de los policías y con teléfonos móviles. «Fue técnicamente muy importante porque sólo utilizamos las cámaras que llevan los policías y cámaras con las que nos cruzamos a diario. Siempre intento sorprender a la audiencia con una buena historia e ir un paso por delante de la tecnología».

El largometraje muestra la brutalidad policial de la que son víctimas latinos y afroamericanos. Una idea tras ver continuamente persecuciones policiales de automóviles conducidos por hombres afroamericanos o latinos en las noticias de Los Ángeles. La película de ficción está protagonizada por mujeres: una afroamericana conductora de Uber, una influencer latina, una presentadora de televisión blanca y una policía.