A veces salta la noticia cuando menos te lo esperas. Lo decimos porque nos habíamos apuntado en nuestra agenda que Patricia Chinchilla presentaba su libro, Sin reglas, a mediados de septiembre en la Fundació Sa Nostra. Pues bien… No, pero sí. Es decir, lo presenta en septiembre, el día 22, a las 19 horas en la citada institución, sita en Carrer de la Concepció, de Palma, pero sale a la venta en España el próximo 25 de agosto... En un par de semanas. Es decir, que primero sale a la venta, y casi un mes después se presenta por primera vez. Porque habrá una segunda vez, que será el 14 de octubre, en La casa del Libro, a las 18,30 horas.

Pues bien, dicho lo cual, nos reiteramos en lo que ya contamos hace un par de meses, tras haber leído Sin reglas, que nos pasó la autora. No de extranjis, sino, simplemente, porque quería conocer nuestra opinión, y que fue: excelente. Vamos, que nos gustó. Que nos atrajo de la primera a la última página. Y nos gustó, sobre todo, por la forma cómo lo escribió –muy directa– y por cómo contaron 14 personas sus experiencias de infidelidad en plena menopausia, ellas, y andropausia, ellos. Nada escabroso, ni morboso, sino que fue por cómo fluyen las cosas de la vida, entre ellas las infidelidades, donde, como en otras muchas circunstancias, la razón desoye lo que dicta el corazón. O viceversa. O dicho de otro modo: que no te levantas un día y decides ser infiel, sino que si lo eres es porque antes ha habido una historia que te ha llevado a ello. Y… Pues que te pones el mundo por montera y ¡hala!... A ver qué pasa… Lo de ponerse el mundo por montera es porque es así, porque llegado ese momento es así…

La portada es de Zapata

Por cierto, Patricia le ha pedido a Domingo Zapata un dibujo para ilustrar la portada de Sin reglas… ¿Y qué diréis que le ha enviado…? Pues una Mona Lisa, vestida de torero y tocada con una montera, la cual –sobre todo la montera– está muy de acuerdo con su contenido. Y es que, como hemos apuntado un poco más arriba, las infidelidades llegan porque un día rompes con lo cotidiano, y aunque solo sea para saber qué pasa –a veces más por curiosidad que por deseo; aunque generalmente suele ser por las dos cosas, ya que nunca te apetece lo que no te gusta– te lo pones todo por montera y p’alante...

Catorce mundos distintos

Naturalmente, no figuran los nombres de ninguno de los protagonistas, que como hemos dicho son catorce, siete mujeres y siete hombres, que cada uno, a su modo, cuentan su experiencia, facilitando el mayor número de detalles. ¿Que si los puedes reconocer…? Tal vez. Patricia cuenta alguna característica, tanto de ellas como de ellos, pero el resto depende del lector que se va a sumergir en catorce mundos, de los que, a lo mejor alguno, es semejante al suyo. Pues ya sabéis, el 25, antes de dos semanas, podéis tener el libro en vuestras manos. Será, sin duda, el libro del final de verano. Y, si no, ya me lo contareis. Luego, más adelante, en las fechas que os he dejado más arriba, tendrá lugar la presentación del mismo, con dedicatoria y firma de la autora incluidas…

A final de mes, Martín Garrido se marcha a Madrid, a dirigir teatro.

Por tercera vez

De un tiempo a esta parte, cada vez que nos lo encontramos es noticia. Nos referimos a Martín Garrido, con quien estuvimos anteayer por la tarde en el Mavi, a donde había ido a encontrarse con unos amigos. Empezó recordándonos que en 2019 estrenó en el Teatro de Las Letras, de Madrid, una obra de teatro suya, La venganza del señor Pellicer, cuya trama se desarrolla en una casa ubicada entre la plaza de Palou y Coll y Sindicats, de Palma. «La obra cosechó un gran éxito, tanto en cuanto a la crítica, como a la asistencia de público, gracias a lo cual me ofrecieron presentar en la Sala 9 Norte, también de Madrid, otra obra mía, El rey que cazaba elefantes, obra que en verano pasó al Teatro de las Aguas, vecino de La Latina, con críticas también muy buenas y una notable asistencia de público, tanto es así que en septiembre próximo vuelve a presentarse en el mismo escenario».

Llegado a este punto, es cuando nos da la primicia, que no es otra que, «gracias a todo esto que he contado, me han ofrecido el montaje y dirección de otra obra mía, La presidenta, ha nacido una estrella, obra que gira en torno a la figura de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. Como la obra se estrenará el 29 de septiembre en el Teatro de las Aguas, me voy a Madrid a finales de agosto para iniciar el ensayo». A continuación, Martín nos da a conocer a los cuatro principales actores: Susana Garrote (Ayuso), Diego Rojas (Feijó), Salva Buitrago (Jaume Matas) y Virginia Cao (vicepresidenta de Feijóo). Salvo eso, no añade nada más. Ni siquiera adelanta qué pinta Matas en esta obra, «solo puedo decir que sí, que pinta».

Martín dirigirá en Madrid su comedia ‘La presidenta, ha nacido una estrella’.

Es decir, Garrido, a quien, quienes mueven la Cultura de la Isla no entienden, prueba de ello es que ha intentado hacer teatro, no solo en Palma, sino también en otras localidades, nos referimos a teatros del Consell y ayuntamientos, y no lo ha conseguido, en apenas dos años ha estrenado tres obras en Madrid, con los teatros a tope de público y con buenísimas críticas, «por ello, como aquí, en este campo, no tengo nada que hacer... Pues igual hago la maleta y nos largamos de la Isla. No porque tenga algo en contra de ella, que no, que aquí me siento a gusto, sino porque no me dan ninguna oportunidad. En cambio, en Madrid, sí las tengo. Es más, me llaman para que monte y dirija teatro, y encima teatro del que soy el autor».

Le preguntamos si al igual que Ayuso, Francina Armengol daría para una obra de teatro, y nos dice que sí, «que daría como mínimo para cinco, pero no me las dejarían estrenar. Entre otras cosas, por ser teatro en castellano». Y en cuanto a cómo ve el mundillo cultural de las Islas, dice que «basta ver la representación que de él hubo en la cena de Marivent del jueves pasado, pero… Bueno, ese no es mi mundo. O mejor dicho, yo no existo en él; es más, teniendo éxito en Madrid, como estoy teniendo, aquí no se ha hecho el menor comentario, la mínima alusión. ¡Nada! Y todo porque, como digo, no existo, y porque tampoco hay críticos, ni crítica que puedan juzgar el trabajo de uno. Por eso estoy pensando en hacer la maleta…».