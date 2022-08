Sebastià Pons presenta 'Baldeo'

El atelier del creador Sebastián Pons abrió este sábado sus puertas para presentar la nueva colección 2022/2023, Baldeo, de la firma Muchache. ‘Baldeo’ significa ‘limpiar a golpe de agua’, y en extensión, hacer limpieza, fer dissabte. En el taller de este diseñador, es un día de una limpieza profunda, donde se mueve y se sacuden elementos de la casa, «donde te encuentras tu pasado y el pasado de tus antepasados, donde puedes descubrir cosas que tenías olvidadas o relegadas, recuerdos, vivencias… eso es ‘baldeo’», se señala desde la firma.

«En este rebuscar en las cajas y cajones, puede salir de todo: una funda de colchón viejo, camisas de la bisabuela, un pijama viejo del abuelo, unas cortinas de los años setenta, muestras de ganchillo de la tía…. Normalmente para hacer una colección de moda, un diseñador elige un tema, una materia prima, unos colores... en este caso Sebastián Pons ha querido hacerlo de una manera más espontánea, producto del azar. Así pues rememora, redescubre y reutiliza».

Sobre si la moda sostenible es el único futuro para esta industria señala Sebastián Pons que «no es el único, pero sí que ya como necesidad, tenemos que aplicar la sostenibilidad a nuestra manera de consumir y de vestirnos, intentar reutilizar, reciclar, vender nuestra ropa ya usada, para así aportar para mejorar la situación climática». En esta nueva colección el diseñador utiliza tejidos distintos, pero «todos los tejidos tienen una especie de psicología mallorquina, mediterránea, nos recuerdan a algo, son cómodos, encajan en el lugar y son lo más sostenible posible. Algodón orgánico y reciclado, lino, seda y viscosa». En sus diseños, Sebastián Pons rescata prendas de épocas pasadas, «en especial la camisa mallorquina tradicional, que ya casi estaba en desuso. En Muchache la hemos rescatado y le hemos dado un aire más fresco y contemporáneo». En esta última colección, Muchache profundiza en el estilo no gender, «la ropa de Muchache no tiene género, es libre de etiquetas, sexo, edad, talla, no son nuestra prioridad. Hacemos ropa para un público diverso, siguiendo unas líneas de comodidad, sostenibilidad y diseño», señala Pons.