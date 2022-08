Charo Ruiz es la firma de moda Ad lib por excelencia elegida por la reina Letizia para su última aparición en la Isla, en la recepción ofrecida a la sociedad en el palacio de Marivent. Esta vez lo ha hecho luciendo el vestido Aryana, de la colección Barbary Paradise de la firma, en color naranja terracota. El tejido con el que se confecciona el vestido es algodón 100%, en concreto voile, que es la expresión más delicada de este material.

«No me lo esperaba. Fue una gran sorpresa ver a la reina Letizia con uno de mis vestidos» reconoció ayer la diseñadora Charo Ruiz, quien se mostraba muy contenta por el hecho de que doña Letizia luciera una de las prendas de su última colección, para este verano. «La verdad es que Casa Real había adquirido dos vestidos para que doña Letizia luciera durante sus vacaciones en Mallorca, pero nunca me imaginé que fuera para un acto tan importante como este».

El vestido, que a principio de temporada rondaba los 400 euros, se encontraba este jueves en rebajas a poco más de 300€ y se agotó en pocas horas. Charo Ruiz se encontraba la noche del jueves en la cola para estrechar la mano a los Reyes, invitada por primera vez a la recepción en Marivent, cuando a medida que se acercaba descubrió que Letizia llevaba su vestido. «Al llegar a ella, la reina Letizia le dijo a doña Sofía ‘es la diseñadora del vestido que llevo’. Me sorprendió que me reconociera. Y no fue un saludo rápido ya que, en un ambiente distendido y sin prisas, la reina me dijo que doña Sofía al verle, antes de empezar la recepción, le había comentado que le gustaba mucho el vestido que llevaba».