Encuentran un planeta supertierra a solo 37 años luz de la Tierra

Un nuevo instrumento instalado en el Telescopio Subaru ha permitido encontrar un planeta supertierra cerca de la zona habitable de una estrella enana roja a solo 37 años luz de la Tierra. Las enanas rojas, estrellas más pequeñas que el Sol, representan las tres cuartas partes de las estrellas de la Vía Láctea y abundan en la vecindad alrededor del Sol. Como tales, son objetivos importantes en la búsqueda de planetas extrasolares cercanos y vida extraterrestre. Pero las enanas rojas son frías y no emiten mucha luz visible en comparación con otros tipos de estrellas, lo que dificulta su estudio.

En las longitudes de onda infrarrojas, las enanas rojas son más brillantes. Entonces, el Centro de Astrobiología de Japón desarrolló un instrumento de observación infrarrojo montado en el Telescopio Subaru para buscar signos de planetas alrededor de estrellas enanas rojas. El instrumento se llama IRD por Infrared Doppler, el método de observación utilizado en esta búsqueda, informa el NAOJ (National Astronomical Observatory of Japan) en un comunicado.

Los primeros frutos de esta búsqueda son signos de una supertierra cuatro veces la masa de la Tierra que gira alrededor de la estrella Ross 508, ubicada a 37 años luz de distancia en la constelación Serpens. Este planeta, Ross 508 b, tiene un año de solo 11 días terrestres y se encuentra en el borde interior de la zona habitable alrededor de su estrella anfitriona. Curiosamente, hay indicios de que la órbita es elíptica, lo que significaría que durante parte de la órbita el planeta estaría en la zona habitable, la región donde se darían las condiciones para que existiera agua líquida en la superficie del planeta.

Si realmente hay agua o vida o no, son cuestiones que se estudiarán más a fondo. Que el primer planeta descubierto por este nuevo método esté tan tentadoramente cerca de la zona habitable parece demasiado bueno para ser verdad y es un buen augurio para futuros descubrimientos. Bun'ei Sato, profesor del Instituto de Tecnología de Tokio e investigador principal en esta búsqueda, comenta: "Han pasado 14 años desde el comienzo del desarrollo de IRD. Hemos continuado nuestro desarrollo e investigación con la esperanza de encontrar un planeta exactamente como Ross 508 b". Estos resultados aparecieron en la revista Publication of the Astronomical Society of Japan.