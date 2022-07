Pues como no podía ser de otro modo, Aina Carlota Juárez Chinchilla ha pasado el corte y se ha proclamado finalista en el concurso Esto es debatible, que como os conté hace unos días es la mayor competición de oratoria universitaria en español que hay, organizada por la Red Latinoamericana de Cooperación Universitaria y la Liga Española de Debate Universitario, en el que este año han participado 400 oradores pertenecientes a 20 países de habla hispana. Aina, que es la única chica mallorquina que participa, lo ha hecho como alumna de 4º de Derecho de la UIB. Los otros tres finalistas son Lionel Caschetto, de la Universidad Carlos III (Madrid); Alejandro Puebla, de la Universidad de Alcalá; y Marco A. Fortun, de la Universidad privada de Santa Cruz. La semifinal y final se celebrarán los días 5 y 6 de noviembre.

En lo que a los otros tres finalistas se refiere, Aina conoce a Leone y a Alejandro, «con quienes he tenido oportunidad de coincidir en Ligas de Debate en la Península, y con los que, a pesar del poco trato que hemos tenido, ha habido mucho compañerismo durante este proceso de selección». En cuanto al tema a debatir en la final, «si es, como imagino –nos dice Aina– el de Brecha digital 0, ¿posible o utopía?, me posicionaré a favor de la viabilidad de acabar con la brecha digital, tema que prepararé con mis compañeros de la Asociación de Debate Balear y mi formadora, Trinidad Sbert, con quienes hago metodos de investigación y simulaciones en directo».

Aina Carlota Juárez Chinchilla, en la parte superior derecha de la orla de los finalistas del concurso ‘Esto es debatible’.

La verdad y la mentira

Como curiosidad le hicimos dos preguntas, una referente a qué político es el que más le impresiona a la hora de hablar, a la que respondió con sutileza, «¿un político que me impresione hablando hoy en día? No podría dar ningún nombre», y la otra, si a la hora de preparar un discurso, si se planifica igual partiendo de que has de decir la verdad, o por el contrario, basado en la mentira o en justificarla, algo que está muy al día –desde siempre– en el mundo de la política. «Cuando debates no miras nunca la verdad o la mentira, siempre hay información para defender a favor o en contra, estés más de acuerdo o no. Porque argumentos y base hay para todo». A Aina le deseamos mucha suerte. Nos encantaría que ganara… Que puede hacerlo.

Unificación

El martes pasado invitamos a que se asomara en esta ventana a Carlos Óscar Cortés Rado, conocido por Charly, hijo del tío Kiko, y en la actualidad presidente de Gaocalo y de la Federación de Entidades Gitanas de las Illes Balears, que engloba a cuatro asociaciones, todas gitanas, a saber: la mencionada Gaocalo, Romicali, Ancianos gitanos y Jóvenes gitanos, lo que a grosso modo pueden ser 2.500 gitanos con un objetivo común, que no es otro que la búsqueda de la igualdad respecto a las demás razas, poder acceder a un trabajo y a una vivienda digna y a mejorar las infraestructuras del barrio de Son Gotleu, como ya apuntó el citado Charly.

Charly ha llegado a un acuerdo de colaboración con Ascen Maestre.

Más de los que pensaban ser

Charly nos adelantó que a partir de ahora los políticos van a tener que contar con el voto gitano, entre otras razones «porque somos muchos», y porque acaban de firmar un acuerdo con SOS Mamás, «lo cual nos fortalecerá más». Y sí. Estuvimos otra vez con Charly, que nos citó en el comedor de SOS Mamás, que desde hace unas semanas se ha convertido en Fundación SOS Mamás, lo que significa adquirir más fuerza y extender su radio de acción, donde nos esperaba su presidenta Ascen Maestre, quien corroboró las palabras del que fuera hijo del tío Kiko.

Como Fuenteovejuna

«Con ellos –señaló Ascen– hemos abierto la Asociación Vecinal de Son Gotleu Gaocalo-SOS Mamás, con la que vamos a luchar por la reforma del barrio, especialmente en lo que a fachadas se refiere, sin olvidar la limpieza y desinfección de calles y plazas y conseguir la limitación de velocidad de los vehículos a su paso por él, especialmente por la zonas donde están los colegios».

Más adelante, Ascen volvió a dejar muy claro que a partir de ahora, «somos Gaocalo y Fundación SOS Mamás, que además de crear un comedor social vamos a seguir luchando por la integración y mejora de condiciones de vida de personas que viven en el umbral de la pobreza, e integración total y absoluta de la raza gitana, tanto en el aspecto social como laboral. Y como la Fundación SOS Mamás acoge alrededor de unas 17.000 personas, más los que tutela Gaocalo y la Federación de Entidades Gitanas de Balears, los políticos tendrán que pensar en nosotros, pues con esta unión hemos conseguido un peso específico en cuanto a votos». Pues dicho queda. Puede que para muchos lo dicho no sea de mucha trascendencia, pero, imaginamos que los políticos no perderán de vista a dicha asociación, pues son muchos los votos que pueden salir de ella, y que si es así, saldrán como en Fuenteovejuna, todos a una. En dirección de la misma urna.