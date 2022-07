Ir a uno de los concursos televisivos más populares de los últimos años y ganar está muy bien. Pero ir al concurso, ganar y cautivar al público con un homenaje a Rosalía, a pocos días de su visita a Mallorca, suena bastante mejor. La mallorquina Maria Pons, fan declarada de la cantante, ha convertido su paso por 'La Ruleta de la Suerte' en todo un fenómeno viral. «Quería hacer algo diferente, soy super fan de Rosalía y justo cuando me llamaron para participar había salido el último disco», ha explicado este jueves a Ultima Hora.

Arrancó con la «'a' de altura» y ya fue un no parar encadenando palabras del tema 'Abcdefg' de Rosalía. «'C' de coqueta», «'H' de Honduras», «'O' de Orquídea»... Con la «'M' de Motomami» y la «'T' de Titánica» el homenaje ya era más que evidente y rápidamente un vídeo empezó a circular por redes sociales. La propia Rosalía lo ha compartido en su perfil de Twitter. «No esperaba que tuviera tanta repercusión. Esperaba que mis amigos y tal lo comentaran pero lo de Twitter y todo lo que ha pasado no me lo imaginaba», reconoce la propia Maria.

Una concursante de ‘La ruleta de la suerte’ usando las palabras del abecedario de #MOTOMAMI de @rosalia pic.twitter.com/UvpuypbQCB — MOTOMAMI TOUR (@rosaliaposting) July 28, 2022

Ahora necesito ir a la Ruleta de la Suerte y ser ella. https://t.co/ryUrubDKOM — Mr. Hernández (@AnotherR0b) July 28, 2022

Y esta QUEEEEEEN de donde ha salido? Amaaaaa — Barbara Orti Torres (@BarbaraVOrti) July 28, 2022

la amo — 𝕸𝖔𝖙𝖔𝕭𝖆𝖇𝒚 (@motobabby) July 28, 2022

Los hechos han coincidido con el estreno de 'DESPECHÁ' y a pocos días del concierto de la catalana en Mallorca. Un concierto que María no piensa perderse: «Voy a ir seguro. Me compré la entrada nada más anunciarse. Iba a ir aunque fuera sola, es mi diva por excelencia y me parece muy buena chica». La joven mallorquina, que ha ganado el programa de este jueves aunque no se ha llevado el bote, se ha asegurado un puesto en la gran final.

El lunes lo voy a dar todo en su concierto sea como sea, pero que la diosa te escuche!!! 🙏 — Maria Pons (@mariapons96) July 28, 2022

Rosalía actuará a partir de las 22:00 horas en Son Fusteret y las entradas para acudir al concierto ya están agotadas. En redes muchos usuarios han pedido a Rosalía que suba a la joven mallorquina para cantar la canción 'Abcdefg' a la que ha hecho referencia durante el conocido programa. Sería sin duda un premio más que merecido.